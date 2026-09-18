Muere misteriosamente futbolista de 30 años: estaba embarazada y se había casado tres meses antes

Ese año fue elegida Delantera del Año de la America East, además de integrar el primer equipo All-ECAC y el segundo equipo All-Region. En 2018 volvió a marcar 11 goles, la mejor cifra de la conferencia, y repitió su presencia en los equipos All-Conference y All-Region. Sus promedios de 0,53 goles y 1,51 puntos por partido continúan entre los mejores registros de la historia de Binghamton en la era de la División I.