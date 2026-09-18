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Olimpia se divierte, la figura, gesto de Espinel y pelea en el Firpo por eliminación

El recibimiento que le dieron al Olimpia y lo que pasó entre jugadores del Firpo tras la eliminación.

  • Actualizado: 18 de septiembre de 2026 a las 00:12 -
  • Redacción La Prensa
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Las imágenes de la goleada del Olimpia (3-0) sobre Luis Ángel Firpo de El Salvador para clasificar a las semifinales de la Copa Centroamericana 2026 de la Concacaf.

 FOTOS: Marvin Salgado
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El recibimiento de la Ultra Fiel al plantel del Olimpia en la cancha del estadio Nacional Chelato Uclés.
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El 11 titular con el que Olimpia jugó la vuelta ante LA Firpo: Edrick Menjívar, Félix García, Clinton Bennett, Emanuel Hernández, Cristian Canales, Kevin Güity, Jorge Álvarez, Jack Jean-Baptiste, Edwin Rodríguez, Kilmar Peña y Yustin Arboleda.
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Los 11 titulares del Luis Ángel Firpo: Felipe Amaya, Jonathan Jiménez, Eduardo Vigil, Wilber Arizala, Diego Flores, Michell Mercado, Rafael Águila, Mauricio Cerritos, Diego Ortez, Víctor García y Styven Vásquez.
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El lindo gesto de Eduardo Espinel abrazándose con la mascota del Olimpia.
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Edwin Rodríguez se acomoda su máscara protectora antes del show que brindó en la cancha del estadio Nacional Chelato Uclés.
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Jack Jean-Baptiste se libró de ser amonestado por este pisotón contra Michell Mercado.
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Cristian Canales cayó en el área ante la marca de Eduardo Vigil y el Olimpia pidió penal.
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Los jugadores del Olimpia reclamaron al árbitro costarricense Josué Ugalde el penal, pero el juez no pitó nada.
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Yustin Arboleda ganó balón ante la mala salida del portero Felipe Amaya y casi marca, pero el balón se fue arriba del arco del Firpo.
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El penal que sí pitó el árbitro al ser llamado por el VAR tras la falta de Wilber Arizala contra Félix García.
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El 'enmascarado' Edwin Rodríguez celebrando su gol de penal contra el LA Firpo.
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Edwin Rodríguez tuvo una noche brillante con su doblete para liderar el triunfo del Olimpia.
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Los jugadores del Olimpia celebrando el primer gol de Edwin Rodríguez.
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Manos al cielo, el festejo de Edwin Rodríguez tras su primer gol de la noche contra el Firpo.
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Kevin Güity marcó el segundo gol del Olimpia tras una gran jugada de Edwin Rodríguez.
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Kevin Güity señalando el escudo del más grande, el Olimpia, tras marcar el 2-0 ante Firpo.
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Así festejó Kevin Güity su gol para el 2-0 del Olimpia contra el LA Firpo.
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Edwin Rodríguez se quitó una marca y sacó un derechazo para firmar el golazo del 3-0 ante el Firpo.
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La celebración de Edwin Rodríguez luego de su golazo que selló la goleada y clasificación del Olimpia.
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Edwin Rodríguez fue la figura del partido con sus dos goles y la jugada del tanto de Kevin Güity.
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Los jugadores del Olimpia festejan el golazo de Edwin Rodríguez que significó el 3-0 ante el Firpo.
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Los futbolistas del Olimpia posando con una pancarta de clasificados a la Champions Cup de la Concacaf.
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Jugadores del LA Firpo se palabrearon al final del partido contra el Olimpia tras la eliminación de su equipo.
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Otros jugadores del Luis Ángel Firpo tuvieron que interceder para evitar que la discusión pasara a mayores.
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Los aficionados del Firpo reclamaron a sus jugadores luego de la eliminación en la Copa Centroamericana.
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El reclamo de los aficionados no gustó a algunos de los jugadores del LA Firpo y se palabrearon.
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El jugador Michell Mercado intercambió palabras con algunos aficionados del Firpo tras la eliminación.
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El jugador Michell Mercado intercambió palabras con algunos aficionados del Firpo tras la eliminación.
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