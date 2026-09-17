Olimpia vs Firpo: enfado de Spiderman, la pareja de la Ultra y quién es la colocha

Tegucigalpa se vistió de blanco para una noche especial de fútbol internacional con motivo del Olimpia vs Luis Ángel Firpo por la vuelta de cuartos de final de Copa Centroamericana.
Uno de los grandes protagonistas de la previa fue la Ultra Fiel, barra organizada del Olimpia, que volvió a demostrar su pasión con un enorme espectáculo en las calles de Tegucigalpa
Los cánticos, las banderas, los bombos y el entusiasmo de sus integrantes le dieron un ambiente especial a la jornada, preparando el terreno para una noche en la que el equipo capitalino buscaba dar otro paso importante en su camino internacional.
La barra del Olimpia montó una fiesta deportiva en los alrededores del estadio Nacional.
El Lente de Diario LA PRENSA estuvo presente para vivir todo el color de la afición merengue que llegaron al inmueble con la ilusión de ver a su equipo clasificando a la siguiente ronda del certamen.
Aficionada del Firpo sorprendió al llegar al estadio Nacional.
Las graderías comenzaron a recibir una gran cantidad de seguidores, quienes fueron ocupando sus localidades con la expectativa de presenciar una nueva noche internacional del Viejo León.
Familias, grupos de amigos y aficionados de distintas edades se hicieron presentes para disfrutar del espectáculo y alentar durante los 90 minutos.
Linda colocha captada en el sector de silla del estadio Nacional.
Beso de aficionado del Olimpia.
El ambiente fue creciendo conforme se acercaba la hora del encuentro.
Ellos posaron para el lente de Diario LA PRENSA.
Lindas chicas del Olimpia en las afueras del estadio Nacional.
Hasta el Hombre Araña no quiso perderse el encuentro entre Olimpia y Luis Ángel Firpo. El popular personaje apareció en los alrededores del Estadio Nacional para vivir de cerca la fiesta del fútbol y terminó llamando la atención de los aficionados presentes. El personaje también reaccionó molesto ante los comentarios de la prensa salvadoreña que cuestionó la sede del León.
Una pareja de integrantes de la Ultra Fiel también dijo presente en el Estadio Nacional para alentar al Olimpia. Ambos llegaron con la camiseta del León y se sumaron a la fiesta que protagonizó la afición olimpista durante el duelo ante Luis Ángel Firpo.
Otra de las aficionadas del Olimpia que llegó a presenciar al club de sus amores.
Una de las hermosas aficionadas del Olimpia presente en el duelo ante Luis Ángel Fipo.
Una de las hermosas aficionadas del Olimpia dijo presente en el Estadio Nacional para disfrutar del emocionante duelo ante Luis Ángel Firpo por la Copa Centroamericana. Con la camiseta del León y mostrando toda su pasión por el equipo, se sumó al espectacular ambiente que se vivió en las graderías durante esta importante noche internacional.
Aficionados del Olimpia en el sector de populares.