Olimpia vs Firpo: enfado de Spiderman, la pareja de la Ultra y quién es la colocha

Hasta el Hombre Araña no quiso perderse el encuentro entre Olimpia y Luis Ángel Firpo. El popular personaje apareció en los alrededores del Estadio Nacional para vivir de cerca la fiesta del fútbol y terminó llamando la atención de los aficionados presentes. El personaje también reaccionó molesto ante los comentarios de la prensa salvadoreña que cuestionó la sede del León.