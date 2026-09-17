Así era Anthony Mejía, el joven mototaxista asesinado en Choloma

Anthony Josué Mejía Ovando es recordado por su carácter alegre y dinámico. Su asesinato a balazos, ocurrido la tarde del 16 de septiembre en la carretera que conduce hacia la residencial Bellos Horizontes, en Choloma, Cortés, ha causado consternación entre familiares, amigos y personas que lo conocían.
Anthony, de 18 años, era residente de la colonia Altos de la Mora y se ganaba la vida como conductor de mototaxi. Se desplazaba por el sector cuando ocurrió el ataque que terminó con su vida.
Además de su trabajo como conductor, Anthony Mejía tuvo una faceta ligada a la creación de contenido. Durante un período trabajó como camarógrafo para la Fundación Sacando Sonrisas, vinculada al creador de contenido Pumba HN.
En esa etapa acompañó al equipo durante diferentes actividades de carácter social, donde se encargaba de labores relacionadas con la producción audiovisual. Aunque posteriormente dejó de trabajar directamente para la fundación, continuó colaborando cuando era requerido para este tipo de jornadas.
Quienes lo conocieron lo recuerdan como un joven con energía, dispuesto a dar lo mejor de sí y con deseos de salir adelante. Su participación en actividades sociales le permitió compartir con distintas personas, mientras buscaba abrirse camino y construir su futuro.
La noticia de su muerte provocó pesar entre quienes compartieron con él. Pumba HN dedicó un mensaje al joven a través de sus redes sociales y expresó el dolor de la familia de la Fundación Sacando Sonrisas por lo ocurrido.
“Anthony Josué Mejía. Con profunda tristeza y un inmenso dolor, el equipo y la gran familia de Fundacion Sacando Sonrisa lamenta con todo nuestro corazón este hecho”, expresó Pumba HN en su publicación.
Mientras sus antiguos compañeros lamentaban su muerte, el cuerpo de Anthony fue trasladado hasta la vivienda de su abuela, donde familiares y personas cercanas le dieron el último adiós. Hasta ese lugar llegó también el dolor de una madre que perdió a su hijo.
“Mi muchachito, ¿por qué me lo mataron?”, fue el desgarrador lamento de la madre de Anthony tras enterarse de la tragedia.
Anthony Mejía Ovando quedó sin vida junto a la mototaxi que utilizaba para trabajar. Aún no se han informado avances sobre la identidad de los responsables ni sobre las circunstancias que habrían provocado el ataque contra el joven.
El caso permanece bajo investigación y las autoridades deberán establecer cómo ocurrió el homicidio, identificar a los responsables y determinar el móvil.
Mientras tanto, familiares, amigos y quienes compartieron con Anthony en sus actividades sociales despiden a un joven de apenas 18 años, recordado por su alegría, dinamismo y deseos de superación.