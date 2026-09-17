El último viaje de Ingrid Cruz antes de ser asesinada por su pareja en Mirador de Zambrano

Los restos mortales de Ingrid Gabriela Cruz Martínez, de 33 años, fueron retirados este jueves en la capital, días después de que la joven fuera encontrada sin vida en un sector boscoso conocido como el Mirador de Zambrano, al norte del Distrito Central. Su muerte ha dejado consternación entre sus familiares.
Según la información recopilada y el informe preliminar de las autoridades, Ingrid se comunicó por teléfono con Eduin Raúl Portillo Pereira, de 24 años, con quien mantenía una relación sentimental. La joven le habría contado que su padre se encontraba delicado de salud y que necesitaba dinero para comprar medicamentos.
Eduin Portillo le manifestó que podía entregarle 3,000 lempiras para ayudarla, pero que debían encontrarse en la terminal de buses de Comayagua. De acuerdo con el informe policial, la cantidad de dinero que Ingrid necesitaba era de 10,000 lempiras, equivalentes a unos 400 dólares.
Ese mismo domingo, Ingrid salió de su vivienda en Chamelecón y abordó un autobús con destino a Comayagua. Antes de partir, les dijo a sus familiares que se encontraría con Eduin Portillo Pereira, quien le entregaría dinero, y que tenía previsto regresar a su casa ese mismo día.
Ya en Comayagua, Ingrid tuvo una última comunicación con uno de sus familiares. En ella manifestó que se encontraba bien y que regresaría a Chamelecón unas horas más tarde. Sin embargo, la joven no volvió a su vivienda y, con el paso de las horas, comenzó la preocupación entre sus allegados.
Durante la noche del domingo, sus familiares intentaron comunicarse nuevamente con ella a través de WhatsApp. Según el relato de los parientes, recibieron algunos mensajes desde su teléfono, incluido uno en el que se les indicaba que Ingrid supuestamente regresaría en motocicleta.
Ese mensaje despertó las sospechas de la familia, ya que Ingrid no tenía motocicleta y había viajado a Comayagua en autobús. Mientras sus familiares trataban de establecer dónde se encontraba, la situación de su padre se agravó hasta que murió el lunes a las 5:00 de la tarde en su vivienda de la colonia Lempira, en Chamelecón.
Después de la muerte del padre de Ingrid, sus familiares volvieron a comunicarse con el teléfono de la joven para informarle lo ocurrido. La llamada fue contestada, pero no por Ingrid, sino por un hombre que, según sus familiares, se identificó como Eduin Portillo.
De acuerdo con el testimonio proporcionado por los parientes, el hombre aseguró que mantenía retenida a Ingrid y exigió 10,000 lempiras a cambio de su liberación. La familia le pidió que no le hiciera daño y que les permitiera hablar con ella, especialmente después de conocer que su padre había fallecido.
Horas después, siempre según el relato de los familiares, recibieron fotografías y un video en los que aparecía el cuerpo sin vida de una mujer. Las imágenes mostraban lesiones en el cuello. Para la familia, ese fue el momento en que conocieron el trágico desenlace de la desaparición de Ingrid.
Durante el operativo, los agentes le encontraron dos teléfonos celulares y otros objetos que son considerados elementos de interés para la investigación. Entre ellos había una cartera, ropa de mujer y unos tenis negros que, según la información proporcionada, serían presuntamente propiedad de Ingrid.
Tras su captura, Portillo Pereira habría proporcionado información sobre el sitio donde fue dejado el cuerpo de Ingrid. Esa misma tarde, las autoridades localizaron los restos en un paraje solitario y boscoso del sector conocido como Mirador de Zambrano. El cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición y sobre unas ramas, cerca del río.
Las autoridades investigan las circunstancias exactas en que ocurrió la muerte de Ingrid Gabriela y el móvil del crimen. La DPI también indaga si Portillo Pereira tendría algún vínculo con la Mara Salvatrucha (MS-13), una hipótesis que, según la información proporcionada, todavía forma parte de las diligencias y no debe considerarse un hecho confirmado.
Familiares indicaron que Portillo Pereira había visitado en algunas ocasiones la vivienda de Ingrid, donde ella residía junto a sus padres, pero aseguraron que desconocían un supuesto vínculo del joven con la estructura criminal. Ingrid era madre de tres hijos, quienes fueron procreados con su primera pareja.