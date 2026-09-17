El último viaje de Ingrid Cruz antes de ser asesinada por su pareja en Mirador de Zambrano

Ese mensaje despertó las sospechas de la familia, ya que Ingrid no tenía motocicleta y había viajado a Comayagua en autobús. Mientras sus familiares trataban de establecer dónde se encontraba, la situación de su padre se agravó hasta que murió el lunes a las 5:00 de la tarde en su vivienda de la colonia Lempira, en Chamelecón.