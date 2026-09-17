Fuerte revelación sobre el culpable de la muerte de Maradona: "Él fue responsable"

Diego Armando Maradona "no tenía patologías evidenciables", su corazón era "absolutamente normal" y tuvo una "muerte súbita", declaró este jueves el perito cardiológico Ricardo Iglesias en el juicio que tiene a siete profesionales de la salud en el banquillo de los acusados. "Fue una muerte súbita. Los eventos agudos súbitos son inesperados y no había elementos que preanunciaran un final de este tipo", dijo Iglesias.