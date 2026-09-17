Portero rompe el silencio tras escándalo: “Amenazaron con secuestrar a mi madre”

El fútbol boliviano se encuentra sacudido por un grave escándalo que involucra al portero Manuel Ferrel, guardameta del Guabirá, luego de que denunciara haber recibido amenazas contra su familia antes del partido frente al Always Ready.
Los jugadores y el entrenador del Guabirá de Montero denunciaron que el arquero Juan Manuel Ferrel recibió amenazas de "muerte" para perder por un marcador determinado ante el Always Ready de El Alto, por lo que alertaron sobre la presencia de una "mafia" en el campeonato de la División Profesional de Bolivia y exigieron el inicio de una investigación fiscal.
"Mi arquero fue amenazado de muerte, su mujer, su mamá. Que si no paga cierta cantidad de dinero y no le hacían tres goles la iban a matar", denunció el entrenador de los 'azucareros', Leonardo Egüez, junto a sus jugadores tras la derrota del domingo de su equipo por 6-0 en el estadio Municipal de El Alto...
Egüez indicó que el futbolista comentó lo que le sucedió "antes de entrar a la cancha" y que a eso se debió la goleada que colocó nuevamente al equipo alteño en la cima de la tabla con 42 puntos.
El director técnico pidió "cortar esta mafia" y llamó al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz; al presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa; y a la Fiscalía, a hacer gestiones para que "metan preso al que tengan que meter".
Egüez afirmó que "hay cosas raras" en el fútbol de Bolivia "que se tienen que investigar", que no se sabe de dónde provienen y aclaró que en su denuncia no está acusando al equipo rival.
"No entendíamos todo lo que pasaba, salimos a cumplir con el espectáculo (...) estamos para ponernos a disposición de las autoridades", añadió el entrenador de Guabirá.
Según las denuncias conocidas, Ferrel habría recibido llamadas en las que le exigían que permitiera una determinada cantidad de goles durante el compromiso. De acuerdo con las versiones divulgadas por el cuerpo técnico y posteriormente por el propio jugador, las amenazas estaban dirigidas también contra integrantes de su familia.
El caso generó todavía más impacto porque Ferrel recibió tres goles durante el primer tiempo y posteriormente fue sustituido, mientras que Guabirá terminó perdiendo por un contundente 6-0.
De acuerdo con la información proporcionada a las autoridades, Ferrel habría recibido una primera llamada el sábado 12 de septiembre, un día antes del encuentro ante Always Ready.
Según la denuncia, en esa comunicación le exigieron que se dejara marcar entre tres y cuatro goles durante el partido. Posteriormente habría recibido una nueva llamada antes del encuentro, en la que las amenazas se habrían intensificado.
El arquero de Guabirá, Manuel Ferrel, rompió el silencio este miércoles y negó haber participado en amaños de partidos, aunque admitió haber recibido llamadas de personas del exterior con propuestas irregulares.
En una conferencia de prensa brindada en Montero, acompañado de su madre y con la voz entrecortada, Ferrel leyó un comunicado donde hizo énfasis en su inocencia deportiva.
"Jamás acepté hacer ningún tipo de acción que perjudique a mi persona, al equipo, y lo vienen viendo partido tras partido donde yo siempre traté de dejar alma, vida y corazón. Obviamente cometí errores como cualquier persona pero nunca estuve metido en ningún tipo de todas esas cosas que están induciendo", manifestó.
Sin embargo, en el mismo comunicado, confirmó haber recibido contactos del exterior. "Pero sí efectivamente recibí llamadas de personas extranjeras quienes al llegar a tener conocimiento de que yo era un jugador profesional pedían para hacer acciones irregulares", señaló.
Ferrel explicó que no informó de manera oportuna a la dirigencia "fruto de la inexperiencia" y que la situación llegó al límite el pasado domingo, durante la derrota 0-6 ante Always Ready en El Alto, cuando recibió amenazas contra su madre y su familia.
"Mi persona fruto de la inexperiencia no denunció a los dirigentes las proposiciones de esta situación. En el partido donde mi persona ya llega al borde de la desesperación donde ya no pude soportar más porque metieron amenazas en las llamadas contra mi mamá, contra mi familia, que ella iba a ser secuestrada", dijo.
El guardameta ratificó que ya presentó su denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y que se acogió al protocolo de integridad de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) como testigo, poniéndose a disposición del Ministerio Público y de las autoridades deportivas para aportar información.
La denuncia presentada por Ferrel llegó a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y al Ministerio Público de Bolivia. Las autoridades buscan establecer quiénes realizaron las llamadas y determinar si efectivamente existió una operación de extorsión relacionada con el partido.