En el Día del Maestro hallan muerto al querido docente José Ángel Marcía en Olancho

La consternación embarga a la comunidad educativa de Dulce Nombre de Culmí, Olancho, luego de conocerse la muerte del reconocido docente José Ángel Marcía, cuyo cuerpo fue encontrado con signos de violencia en las cercanías del río Wampú.
De acuerdo con la información preliminar, el cadáver permanecía sobre unas ramas, a la orilla del afluente, y fue localizado por personas que transitaban por el sector, quienes posteriormente alertaron a las autoridades sobre el hallazgo.
Hasta ahora se desconocen las circunstancias en las que ocurrió la muerte del profesor, así como el móvil del crimen. Las autoridades realizan las investigaciones para esclarecer lo sucedido y determinar quiénes estarían detrás del hecho.
Un familiar del querido profesor relató a LA PRENSA que el docente impartía clases en el Centro Básico La Bellota, donde se desempeñaba como maestro interino. Su plaza fija, según la información proporcionada por el pariente, estaba ubicada en Pisijire, Dulce Nombre de Culmí.
El profesor había participado junto a sus alumnos en los desfiles del 15 de septiembre, actividad en la que fue visto por última vez, de acuerdo con el relato de su familiar. Posteriormente se encontraba en su jornada de descanso, coincidiendo con el feriado por el Día del Maestro.
a noticia de su muerte provocó pesar entre compañeros, estudiantes y personas que conocían su trayectoria como educador. El hallazgo ocurrió precisamente en una fecha que para el gremio magisterial estaba destinada a reconocer la labor de quienes ejercen la enseñanza.
En un mensaje de despedida dedicado al docente, miembros de la comunidad educativa expresaron su dolor por la pérdida y destacaron su labor en las aulas, así como su calidad humana y compañerismo.
“La partida de nuestro estimado compañero, el profesor José Ángel Marcías, nos deja el corazón sobrecogido y un vacío imposible de llenar”, señala el mensaje, en el que también se lamenta que una jornada de celebración para los maestros se haya convertido en un día de luto.
En la despedida, sus compañeros resaltaron que Marcías dejó una huella entre sus estudiantes y colegas, y señalaron que su legado permanecerá en las enseñanzas que compartió durante su trayectoria como docente. También expresaron sus condolencias a la familia del profesor.
Mientras la comunidad educativa lamenta su muerte, los equipos de investigación continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer el caso. Las autoridades deberán establecer las circunstancias del crimen y determinar las responsabilidades, mientras familiares, estudiantes y compañeros esperan respuestas sobre lo ocurrido.