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Vinicius y Virginia Fonseca: surge increíble noticia que sacude su relación

Ambos volvieron a convertirse en el centro de atención luego de revelar una importante novedad en su relación

  • Actualizado: 17 de septiembre de 2026 a las 15:53 -
  • Redacción La Prensa
Vinicius y Virginia Fonseca: surge increíble noticia que sacude su relación
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Las redes sociales volvieron a quedar encendidas este jueves 17 de septiembre luego de que Vinícius Jr. y Virginia Fonseca protagonizaran una nueva muestra de su relación en Madrid, España.
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En las últimas horas trasciende sorpresiva información que estremece las redes sociales entre Vinicius Junior y su pareja sentimental Virginia Fonseca.
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Este jueves 17 de septiembre las redes sociales arden con la noticia que ha salido entre Vinicius y Virginiua Varela.
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La superestrella del Real Madrid Vinicius Jr. ha dado un paso enorme en su vida personal al confirmar su compromiso con la influencer brasileña Virginia Fonseca
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La pareja, que se ha convertido en uno de los dúos más comentados de la capital española, reveló su nueva situación mostrando anillos a juego a sus millones de seguidores en las redes sociales.
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La influencer y empresaria brasileña compartió en sus redes sociales una fotografía junto al extremo brasileño del Real Madrid en la que ambos aparecen mostrando el anillo de compromiso.
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La pareja sorprendió a sus millones de seguidores al aparecer junta y presumir alianzas de compromiso, un nuevo paso en su relación que rápidamente generó especulaciones sobre un posible matrimonio.
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“Después de un año de noviazgo, llegó la alianza, grupo”, escribió Virginia en la publicación, acompañando el momento con la canción “We Are The Champions”, de Queen.
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La imagen no tardó en convertirse en tema de conversación entre sus seguidores, especialmente porque algunos interpretaron las alianzas como una señal de que la pareja estaría preparando su boda.
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Sin embargo, la información disponible hasta ahora apunta a que no se trata de un anuncio oficial de matrimonio. Medios brasileños como CNN Brasil, UOL, SBT y TMC describen las joyas como alianzas de compromiso o de noviazgo, mientras que no existe, por el momento, un anuncio público de Vinícius o Virginia confirmando un compromiso matrimonial o una fecha para casarse.
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La historia entre Vinícius Jr. y Virginia Fonseca ha tenido varios capítulos desde que hicieron pública su relación.
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Ambos comenzaron su romance en 2025 y oficializaron públicamente su noviazgo en octubre de ese año. El futbolista incluso le habría pedido formalmente ser su novia durante un viaje a Mónaco, en medio de una celebración romántica con flores, globos y otros detalles.
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La relación, sin embargo, atravesó un momento complicado en 2026. La pareja anunció su separación en mayo, pero posteriormente retomó el vínculo y volvió a mostrarse junta públicamente.
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Tras la reconciliación, Virginia comenzó nuevamente a compartir momentos junto al atacante del Real Madrid, especialmente durante sus visitas a España.
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La presencia de Virginia en Madrid también ha coincidido con varios momentos personales junto al futbolista, mientras ambos continúan mostrando públicamente diferentes detalles de su relación.
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Virginia Fonseca, de 27 años, es una de las influencers y empresarias más conocidas de Brasil. Su popularidad comenzó a crecer desde que incursionó en la creación de contenido y posteriormente amplió su presencia en redes sociales y en el mundo empresarial.
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Uno de sus principales proyectos es WePink, compañía dedicada al sector de la belleza y cosmética que ha conseguido convertirse en una de las marcas asociadas a su imagen empresarial. La empresa celebró recientemente cinco años de actividad, coincidiendo con una de las visitas de Virginia a Brasil.
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Además de su carrera como creadora de contenido y empresaria, Virginia también ha estado en el centro de la atención pública por su vida sentimental.
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Antes de comenzar su relación con Vinícius Jr., estuvo casada con el cantante brasileño Zé Felipe, con quien tuvo tres hijos: Maria Alice, Maria Flor y José Leonardo. La relación terminó en 2025, meses antes de que se hiciera pública su relación con el futbolista del Real Madrid.
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La aparición de las alianzas representa un nuevo capítulo para una pareja que durante el último año ha generado gran interés tanto en Brasil como en España.
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Ahora, la atención está puesta en lo que pueda ocurrir en los próximos meses y en si la pareja decide dar otro paso en su relación. Por ahora, Vinícius Jr. y Virginia Fonseca celebran una nueva etapa juntos, mientras sus seguidores siguen de cerca cada detalle de su historia de amor.
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