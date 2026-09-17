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Carlos Espina saca la chequera: sorprende al Victoria con increíble premio

Carlos Eduardo Espina compartió el jugoso premio al Victoria para reconocer el esfuerzo realizado por futbolistas y cuerpo técnico.

  • Actualizado: 17 de septiembre de 2026 a las 12:10 -
  • Redacción La Prensa
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El Victoria "Renace" y cada día va tomando un nuevo rumbo tras la llegada de Carlos Eduardo Espina a la presidencia del club. Ahora, el también creador de contenido ha sorprendido a su equipo.
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La Jaiba Brava no comenzó de la mejor manera su andadura en la Segunda División del fútbol hondureño. En su debut cayó por la mínima en el derbi ante el Vida.
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Sin embargo, esta ha sido su única derrota, ya que encadenó tres triunfos al hilo y lidera en la clasificación de su zona en la Liga de Ascenso.
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El buen rendimiento del club le hizo tener un premio doble, ya que su presidente, Carlos Eduardo Espina sorprendió al anunciar el bono que le dará al equipo.
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La producción del Victoria que llevó al presidente Carlos Espina a reconocer de inmediato el esfuerzo realizado por futbolistas y cuerpo técnico.
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El dirigente del conjunto ceibeño decidió premiar el buen momento deportivo con un bono de 15,000 dólares, cantidad que ronda los 400,000 lempiras.
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Este premio está destinado a ser distribuido entre los integrantes del plantel y el cuerpo técnico. Espina hizo público el incentivo mediante sus plataformas digitales.
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La entrega económica se produce cuando la Jaiba Brava disfruta del liderato de la clasificación, producto de un gran arranque en el certamen.

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Para dejar constancia del envío, el presidente compartió además el comprobante correspondiente a la transferencia internacional realizada.
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“Envié 15,000 dólares en bonos para que repartan entre jugadores y cuerpo técnico. Esto es para seguir motivándolos a que sigan ganando más partidos y, si Dios quiere, pronto estar en Primera División nuevamente”, manifestó Espina.
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El premio representa un estímulo adicional para un equipo que ha comenzado con paso firme y que mantiene como principal desafío alcanzar el ascenso. La directiva busca que este respaldo sirva como motivación para que los jugadores mantengan el nivel mostrado en las primeras jornadas.
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"Un bonito jugoso para todos los integrantes del club deportivo Victoria por su esfuerzo", compartió el Victoria a través de sus redes sociales.
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Asimismo, el cuadro ceibeño compartió en sus redes sociales la entrega del premio a la plantilla y parte de cuerpo técnico.
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"Se realizó la entrega del bono al primer equipo y cuerpo técnico del Club Deportivo Victoria, por parte de nuestro presidente, Carlos Eduardo Espina", confirmó el club a través de sus redes sociales.
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"Este bono representa un reconocimiento al esfuerzo, la disciplina y el trabajo que cada integrante viene realizando día a día para representar con orgullo nuestros colores. Seguimos trabajando juntos, valorando a nuestra gente y construyendo paso a paso el Victoria que queremos", agregaron.
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