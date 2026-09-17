Carlos Espina saca la chequera: sorprende al Victoria con increíble premio

El Victoria "Renace" y cada día va tomando un nuevo rumbo tras la llegada de Carlos Eduardo Espina a la presidencia del club. Ahora, el también creador de contenido ha sorprendido a su equipo.
La Jaiba Brava no comenzó de la mejor manera su andadura en la Segunda División del fútbol hondureño. En su debut cayó por la mínima en el derbi ante el Vida.
Sin embargo, esta ha sido su única derrota, ya que encadenó tres triunfos al hilo y lidera en la clasificación de su zona en la Liga de Ascenso.
El buen rendimiento del club le hizo tener un premio doble, ya que su presidente, Carlos Eduardo Espina sorprendió al anunciar el bono que le dará al equipo.
La producción del Victoria que llevó al presidente Carlos Espina a reconocer de inmediato el esfuerzo realizado por futbolistas y cuerpo técnico.
El dirigente del conjunto ceibeño decidió premiar el buen momento deportivo con un bono de 15,000 dólares, cantidad que ronda los 400,000 lempiras.
Este premio está destinado a ser distribuido entre los integrantes del plantel y el cuerpo técnico. Espina hizo público el incentivo mediante sus plataformas digitales.
La entrega económica se produce cuando la Jaiba Brava disfruta del liderato de la clasificación, producto de un gran arranque en el certamen.
Para dejar constancia del envío, el presidente compartió además el comprobante correspondiente a la transferencia internacional realizada.
“Envié 15,000 dólares en bonos para que repartan entre jugadores y cuerpo técnico. Esto es para seguir motivándolos a que sigan ganando más partidos y, si Dios quiere, pronto estar en Primera División nuevamente”, manifestó Espina.
El premio representa un estímulo adicional para un equipo que ha comenzado con paso firme y que mantiene como principal desafío alcanzar el ascenso. La directiva busca que este respaldo sirva como motivación para que los jugadores mantengan el nivel mostrado en las primeras jornadas.
"Un bonito jugoso para todos los integrantes del club deportivo Victoria por su esfuerzo", compartió el Victoria a través de sus redes sociales.
Asimismo, el cuadro ceibeño compartió en sus redes sociales la entrega del premio a la plantilla y parte de cuerpo técnico.
"Se realizó la entrega del bono al primer equipo y cuerpo técnico del Club Deportivo Victoria, por parte de nuestro presidente, Carlos Eduardo Espina", confirmó el club a través de sus redes sociales.
"Este bono representa un reconocimiento al esfuerzo, la disciplina y el trabajo que cada integrante viene realizando día a día para representar con orgullo nuestros colores. Seguimos trabajando juntos, valorando a nuestra gente y construyendo paso a paso el Victoria que queremos", agregaron.