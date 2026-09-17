Alex Fernández continúa hospitalizado tras ser diagnosticado con dos infecciones

La salud de Alex Fernández generó preocupación entre sus seguidores después de que el cantante fuera hospitalizado de emergencia y cancelara su presentación programada para el 15 de septiembre en Culiacán, Sinaloa, como parte de los festejos por el Grito de Independencia de México.
Luego de varias horas de incertidumbre, su equipo de representación emitió una actualización sobre su estado y confirmó que el intérprete fue diagnosticado con una infección respiratoria y otra gastrointestinal. El comunicado señaló que el artista evoluciona favorablemente y continúa bajo supervisión médica.
La emergencia médica ocurrió mientras el hijo de Alejandro Fernández viajaba en un vuelo privado desde Las Vegas hacia Culiacán. Debido a su condición, la aeronave tuvo que ser desviada a Guadalajara, donde el cantante fue trasladado de urgencia a un hospital para recibir atención médica.
En el primer comunicado difundido el 15 de septiembre, la representación del artista indicó que permanecía ingresado y bajo atención médica, con un pronóstico reservado. La información provocó inquietud entre sus seguidores, ya que en ese momento no se habían dado a conocer detalles sobre el problema de salud que enfrentaba.
La hospitalización le impidió presentarse ante el público de Culiacán, donde tenía previsto ofrecer un espectáculo durante las celebraciones patrias. Su equipo explicó que los músicos, el mariachi y el personal de producción ya se encontraban en la ciudad cuando se produjo la emergencia.
“Alex quiere expresar su más sincero agradecimiento por todas las muestras de cariño, apoyo y preocupación recibidas durante estos días y, muy especialmente, por la comprensión y el cariño del público de Culiacán”, expresó el comunicado compartido en redes sociales.
Hasta el momento, la oficina del cantante no ha confirmado cuándo podría recibir el alta médica ni ha establecido una fecha para su regreso a los escenarios. La información disponible indica que Fernández continúa en recuperación y siguiendo las instrucciones de los especialistas que lo atienden. Respecto al concierto cancelado, su equipo había manifestado que el intérprete tenía una gran ilusión por presentarse por primera vez ante el público de Culiacán. También ofreció disculpas por la suspensión y agradeció la comprensión de los asistentes.
La presentación podría ser reprogramada cuando las condiciones de salud del cantante lo permitan, aunque hasta ahora no se ha anunciado una fecha oficial. Durante el evento, Carolina Ross fue anunciada como sustituta para mantener la programación musical de la celebración. Alex Fernández es un cantante y compositor mexicano vinculado a la música regional y el mariachi. Es hijo de Alejandro Fernández, conocido como “El Potrillo”, y nieto del fallecido Vicente Fernández, una de las figuras más representativas de la música tradicional mexicana.
Nacido el 4 de noviembre de 1993 en Ciudad de México, el artista ha desarrollado su carrera dentro del género ranchero con canciones como “Te Amaré” y “Buscando el Olvido”. Además, ha recibido nominaciones a los Latin Grammy por sus producciones de música tradicional mexicana. Por ahora, sus seguidores permanecen atentos a nuevas actualizaciones sobre su recuperación.