Alex Fernández continúa hospitalizado tras ser diagnosticado con dos infecciones

Hasta el momento, la oficina del cantante no ha confirmado cuándo podría recibir el alta médica ni ha establecido una fecha para su regreso a los escenarios. La información disponible indica que Fernández continúa en recuperación y siguiendo las instrucciones de los especialistas que lo atienden. Respecto al concierto cancelado, su equipo había manifestado que el intérprete tenía una gran ilusión por presentarse por primera vez ante el público de Culiacán. También ofreció disculpas por la suspensión y agradeció la comprensión de los asistentes.