Zonas que no tendrán energía eléctrica este jueves 17 de septiembre en Honduras

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) dio a conocer el listado de sectores que no tendrán electricidad este jueves 17 de septiembre de 2026.
La estatal eléctrica detalló que los cortes de luz se extenderán por al menos seis horas.
Las interrupciones del servicio eléctrico corresponden a trabajos de mantenimiento, indicó la Enee.
Sectores de las zonas norte y noroccidente serán los afectados por los cortes de electricidad programados por la Enee.
Las autoridades de la estatal piden paciencia y comprensión a los habitantes de las zonas afectadas por los cortes de energía.
Sectores en municipios de Santa Bárbara que estarán sin energía eléctrica este jueves 17 de septiembre desde las 8:30 am a 2:30 pm.
Cortes de energía eléctrica en San Francisco de Yojoa, Cortés, de 8:30 am a 2:30 pm.
Interrupción de energía en Concepción del Norte, Santa Bárbara, a partir de las 8:30 am hasta 2:30 pm.
Sectores de San Pedro Sula sin luz este jueves 17 de septiembre, en un horario de 8:45 pm a 2:45 pm.
Zonas de El Progreso, Yoro, sin energía eléctrica desde las 9:00 am hasta 3:00 pm.