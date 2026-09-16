Fuertes lluvias desbordan río Helado en Los Naranjos, Santa Cruz de Yojoa

Los vecinos de la comunidad Los Naranjos, Santa Cruz de Yojoa, Cortés, fueron sorprendidos por el desbordamiento del río Helado, que provocó una inundación luego de las fuertes lluvias registradas desde la noche del martes.
En total, 75 viviendas resultaron afectadas por el ingreso de agua en la zona.
Los vecinos de la comunidad vieron cómo el agua avanzó hacia sus viviendas y obligó a varias familias a salir rápidamente de sus casas. Algunas personas no tuvieron tiempo de rescatar sus pertenencias antes de que el agua ingresara.
Maynor Cáceres, subcomisionado departamental de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), informó que entre las personas afectadas se contabilizan 95 niños, 77 hombres y 103 mujeres.
La inundación alcanzó aproximadamente medio metro de altura dentro de algunas viviendas y hasta un metro en otras áreas. La fuerza y el volumen del agua generaron una emergencia durante la noche y dejaron diferentes espacios cubiertos de lodo.
Uno de los factores que habría contribuido al desbordamiento fue la caída de varios árboles en la zona del puente. Los troncos, ramas y hojas obstruyeron el paso del agua, provocando que el caudal se acumulara hasta buscar salida hacia la parte baja del río y las zonas habitadas.
La crecida dejó daños en camas, muebles y otros artículos que quedaron cubiertos de agua y lodo. Los habitantes afectados comenzaron las labores de limpieza para tratar de recuperar lo que quedó de sus pertenencias después de la inundación.
Entre las personas afectadas se encuentra Norma Araceli Gable, quien reside con alrededor de 10 personas en su vivienda. El agua llegó hasta sus rodillas y sorprendió a los integrantes de la familia mientras se encontraban dentro de la casa, provocando momentos de preocupación y obligándolos a reaccionar rápidamente.
Copeco, la alcaldía, el Cuerpo de Bomberos y las Fuerzas Armadas realizan labores de atención a las familias damnificadas. Los equipos trabajan junto con vecinos y miembros del patronato en la limpieza de las viviendas, calles y zonas afectadas por la acumulación de agua y lodo.
Las instituciones también trabajan en la remoción de los árboles y otros obstáculos acumulados en el cauce del río Helado. Las labores buscan liberar el paso del agua y reducir el riesgo de que nuevas lluvias provoquen otro desbordamiento en el sector.
Ante la posibilidad de que continúen las lluvias, las autoridades habilitaron un albergue en el centro comunal, ubicado en una zona considerada fuera de peligro.
El espacio contará con colchonetas, frazadas, alimentación y artículos de aseo para las personas que decidan trasladarse temporalmente.
Por ahora, las familias afectadas permanecen en sus viviendas para limpiar y rescatar las pertenencias que aún pueden recuperarse, mientras las autoridades les recomiendan considerar el traslado al albergue.