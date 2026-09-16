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"No se baña": Emiliano Aguilar responde a las acusaciones de Gala Montes

Emiliano Aguilar generó reacciones en redes sociales tras publicar un video que usuarios interpretaron como una indirecta para Gala Montes, quien previamente expuso detalles de su presunta relación

  • Actualizado: 16 de septiembre de 2026 a las 12:02 -
  • Redacción La Prensa
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Emiliano Aguilar volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales luego de compartir un video que muchos usuarios interpretaron como una indirecta dirigida a la actriz Gala Montes, con quien estaría relacionado sentimentalmente, según las declaraciones realizadas por ella durante una transmisión en vivo.

 Fotos: Instagram @galamontes / @emiliano_aguilar.t
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La polémica comenzó cuando Montes habló sobre el vínculo que habría mantenido con el rapero. Durante el directo, la actriz aseguró que entre ambos existió algo más que una amistad y lanzó fuertes señalamientos sobre su presunto comportamiento, incluyendo acusaciones relacionadas con su higiene personal y una supuesta situación ocurrida en Estados Unidos.

 Foto: Instagram @galamontes
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“Sí salimos, nada más que te da *** decirlo porque sabes que estás enamorado de mí. Yo te dije: 'Aquí me quedo'... dejé todo por ti, todo y no me salvaste, no necesito que nadie me salve, no me diste nada más que cog**me (...) Y luego 'no me gusta que salgas con viejas', a mí tampoco me parece que no tengas dinero y no te digo nada, que no te bañes y que huelas a mierd*”, expresó la actriz durante la transmisión.

 Foto: Instagram @emiliano_aguilar.t
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Las declaraciones rápidamente se difundieron en plataformas digitales y generaron diversas reacciones entre los usuarios, quienes comenzaron a especular sobre la respuesta que podría dar Emiliano Aguilar ante los comentarios de Montes.

 Foto: Instagram @galamontes
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Poco después, el cantante publicó un video en el que aparece bañándose, una acción que algunos internautas relacionaron directamente con las acusaciones de la actriz. Aunque Aguilar no mencionó a Gala Montes de manera explícita en la publicación, varios seguidores consideraron que el material funcionaba como una respuesta indirecta.

 Foto: Instagram @emiliano_aguilar.t
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“Gala lo mandó a bañar”, “Le contestó bonito a Gala Montes” y “Ese es mi chico, así se responde” fueron algunos de los comentarios que circularon entre los usuarios tras la publicación del rapero.

 Foto: Instagram @emiliano_aguilar.t
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Otros internautas también interpretaron el video como una forma de ironizar sobre los señalamientos de Montes. “Para que se vea que sí se baña”, “Se metió a bañar nada más porque Gala dijo” y “Esta fue para Gala Montes” fueron parte de las reacciones compartidas en redes sociales.

 Foto: Instagram @galamontes
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Sin embargo, antes de publicar ese contenido, Emiliano Aguilar había difundido otro video en el que aseguró que prefería no responder públicamente a los comentarios de la actriz, argumentando que deseaba mantener una postura respetuosa frente a la situación.

 Captura de video: Instagram @galamontes
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“No voy a contestar nada, realmente quiero que alguien me enseñe un video donde yo hable mal de ella o dije algo malo de ella, no lo hay. No voy a hablar mal de ella jamás, si ella quiere hablar mal de mí, chido, pero yo de ella no voy a hablar (...) no quiero faltarle al respeto”, manifestó.

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En ese mismo mensaje, el rapero también se dirigió a Gala Montes y señaló que, aunque ella podía continuar hablando sobre él, no tenía intención de responder con ataques. “Te deseo lo mejor. Si quieres seguir hablando mal de mí, no te puedo parar, pero nada más acuérdate de que yo fui la única persona que alzó la voz. Espero que estés bien y que te cuides. Ahí estamos”, declaró. Hasta el momento, Gala Montes no ha respondido públicamente al video de Emiliano Aguilar ni a las interpretaciones que surgieron en redes sociales.

 Foto: Instagram @galamontes
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