"No se baña": Emiliano Aguilar responde a las acusaciones de Gala Montes

“Sí salimos, nada más que te da *** decirlo porque sabes que estás enamorado de mí. Yo te dije: 'Aquí me quedo'... dejé todo por ti, todo y no me salvaste, no necesito que nadie me salve, no me diste nada más que cog**me (...) Y luego 'no me gusta que salgas con viejas', a mí tampoco me parece que no tengas dinero y no te digo nada, que no te bañes y que huelas a mierd*”, expresó la actriz durante la transmisión.