Kim Kardashian recibe un euro tras el traumático robo que sufrió en París

Casi una década después de vivir uno de los episodios más traumáticos de su vida, Kim Kardashian recibió una indemnización simbólica de un euro por el robo a mano armada que sufrió en París en 2016. La decisión fue emitida el martes 15 de septiembre de 2026 por un tribunal francés, en un proceso civil relacionado con el asalto que conmocionó al mundo del entretenimiento.
La cantidad concedida corresponde exactamente a la que la empresaria estadounidense había solicitado. Más que una compensación económica, Kardashian buscaba un reconocimiento del daño sufrido y un pronunciamiento judicial que contribuyera a cerrar una etapa marcada por el miedo y las secuelas emocionales.
En un comunicado conjunto con su estilista Simone Harouche, quien también se encontraba presente durante el robo, ambas expresaron su agradecimiento al sistema de justicia francés. “La experiencia fue profundamente traumática y sus consecuencias aún perduran. La decisión de hoy no tiene que ver con la indemnización, sino con la rendición de cuentas y el reconocimiento”, señalaron.
El atraco ocurrió el 2 de octubre de 2016, durante la Semana de la Moda de París. Kardashian se hospedaba en el Hôtel de Pourtalès cuando un grupo de delincuentes irrumpió en su suite. Dos de los asaltantes vestían como agentes de policía, la amenazaron con un arma y la ataron antes de escapar con joyas valoradas en más de seis millones de dólares.
Entre los objetos sustraídos se encontraba un anillo de diamantes que la celebridad había lucido esa noche en un desfile de Givenchy. La pieza, vinculada a su entonces esposo Kanye West, tenía un valor aproximado de cuatro millones de dólares y se encuentra entre las joyas que no han sido recuperadas.
El caso fue llevado nuevamente a los tribunales en 2025, cuando ocho personas fueron declaradas culpables por su participación en el robo. Los implicados fueron conocidos en Francia como “les papys braqueurs”, una expresión que significa “los ladrones abuelos”, debido a la avanzada edad de varios de los acusados.
Seis de los condenados tenían entre 60 y 79 años al momento del juicio y enfrentaron cargos relacionados con robo a mano armada, secuestro y asociación delictiva, entre otros. Debido al tiempo que ya habían cumplido en prisión preventiva, ninguno de los declarados culpables regresó a prisión y no se presentaron apelaciones contra el veredicto.
Además de la indemnización otorgada a Kardashian, el tribunal estableció otras compensaciones para las personas afectadas por el atraco. Un exempleado de recepción del hotel recibió 109.516 euros por los daños derivados del trauma que aseguró haber experimentado tras el incidente.
El Hôtel de Pourtalès, donde ocurrió el asalto, fue indemnizado con 50.000 euros. Por su parte, Simone Harouche recibió también un euro, ya que había solicitado la misma cantidad simbólica por el impacto que le dejó el episodio.
Durante su testimonio judicial en 2025, Kardashian relató el temor que sintió durante el ataque y afirmó que llegó a pensar que iba a morir. En esa misma etapa, expresó su disposición a perdonar a Aomar Aït Khedache, señalado como el líder de la banda, aunque aclaró que el perdón no eliminaba las consecuencias emocionales de lo ocurrido. Tras conocerse la resolución, la empresaria y su estilista reiteraron su deseo de avanzar en su recuperación personal. Kardashian había declarado anteriormente que el robo fue “la experiencia más aterradora de mi vida” y que dejó una huella duradera en ella y su familia.