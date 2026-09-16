Kim Kardashian recibe un euro tras el traumático robo que sufrió en París

Durante su testimonio judicial en 2025, Kardashian relató el temor que sintió durante el ataque y afirmó que llegó a pensar que iba a morir. En esa misma etapa, expresó su disposición a perdonar a Aomar Aït Khedache, señalado como el líder de la banda, aunque aclaró que el perdón no eliminaba las consecuencias emocionales de lo ocurrido. Tras conocerse la resolución, la empresaria y su estilista reiteraron su deseo de avanzar en su recuperación personal. Kardashian había declarado anteriormente que el robo fue “la experiencia más aterradora de mi vida” y que dejó una huella duradera en ella y su familia.