Cuatro artistas abandonan la gira de Ed Sheeran, ¿qué está pasando?

"Como músicos, tocar ante esas multitudes cada noche es el material del que están hechos los sueños, pero tocar en recintos que silencian a cualquiera que abogue por una Palestina Libre simplemente no es una opción para nosotros.Es importante que todo el mundo sepa que el verdadero enemigo es el lobby sionista. Han trabajado incansablemente para silenciar a los artistas que quieren hablar libremente sobre un genocidio que ocurre ante nuestros ojos, por miedo a las represalias.Investiguen cuánto ha hecho Robert Kraft para luchar contra el movimiento BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones). Eso les dará una idea de a qué nos hemos estado enfrentando todos.Estuvimos allí durante la actuación y el discurso de Macklemore. Apoyamos plenamente su mensaje, al igual que la mayor parte del público en el MetLife Stadium, lo cual aterroriza a los lobbies. Regresen y lean la transcripción si tienen dudas".