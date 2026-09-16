Cuatro artistas abandonan la gira de Ed Sheeran, ¿qué está pasando?

Horas después de que Sheeran se pronunciara en redes sociales sobre la exclusión de Macklemore y atribuyera la decisión a los promotores de la gira, los artistas irlandeses Aaron Rowe y Beoga, la banda danesa Lukas Graham y el productor y músico Finneas anunciaron en Instagram que abandonaban el tour.
Finneas, hermano y colaborador musical de Billie Eilish, tenía previsto acompañar a Sheeran en su gira por Suramérica más adelante este año."Los artistas no deben ser silenciados cuando alzan la voz por los oprimidos", escribió Finneas en Instagram, donde añadió que se retiraba de las próximas fechas de la gira y expresó su respaldo a Palestina y su pueblo.
El músico posteó: "Los artistas no deben ser silenciados cuando alzan la voz por los oprimidos.He decidido retirarme de mis próximas fechas de gira con Ed Sheeran.Estoy con Palestina y su pueblo."
Aaron Rowe por medio de un comunicado en sus redes sociales expresó también el martes su postura: "Tomo la decisión de retirarme como acto de apertura para la gira norteamericana "The Loop" de Ed Sheeran. No tomo esta decisión a la ligera. Ed ha sido un amigo para mí y ha cambiado mi vida, nunca podré agradecerle lo suficiente por esto. Pero como pueblo irlandés, conocemos muy bien el genocidio, la hambruna forzada y la ocupación violenta".
"No puedo quedarme de brazos cruzados y permitir que los multimillonarios usen su posición de poder para silenciar las voces legítimas de aquellos que hablan en contra del genocidio israelí y que destacan el salvaje asesinato de niños. Perdería todo el respeto por mí mismo si continuara como si nada. Necesito ser fiel a mí mismo ya mis antepasados, quienes resistieron la colonización y lucharon por una libertad de la que disfruto hoy en Irlanda. PALESTINA LIBRE"
Rowe y Lukas Graham iban a sustituir a Macklemore en las fechas estadounidenses que restan de la gira, mientras que Beoga venía interpretando junto a Sheeran varios temas -algunos coescritos por la banda folk irlandesa- en la parte central de cada concierto. Lukas en su comunicado de renuncia a la gira, dijo: "Es difícil ver a familias en otras partes del mundo enterrando a las personas que aman. Deberíamos ser capaces de hablar sobre la guerra, sobre los civiles que mueren, sobre los niños que merecen crecer. Dondequiera que vivan. Sea cual sea la bandera que ondee sobre ellos. Crecí en Christiania, una pequeña comunidad en Dinamarca donde decir lo que piensas era parte de la vida cotidiana. Tener más dinero no hacía que tu opinión valiera más que la de los demás. El dinero no te da derecho a adueñarte de la conversación".
"El saldo bancario de nadie debería decidir quién puede hablar o qué sufrimiento se nos permite reconocer. Amo a Ed y estoy agradecido por todo lo que hemos compartido. Eso no ha cambiado. Pero no puedo lanzar estas palabras al mundo y continuar con esta gira tal como están las cosas. Nos retiramos de las fechas restantes. Lamento que no vayamos a estar allí. Esta es una decisión difícil, pero es una que debo mantener".
Beoga, grupo de música folk tradicional irlandesa que alcanzó fama mundial tras colaborar con Ed Sheeran en canciones exitosas como «Galway Girl» y «Nancy Mulligan», en un extenso comunicado publicado en redes también explicaron los motivos de su decisión de abandonar la gira. Los integrantes de Beoga apelaron a la historia de Irlanda para justificar su decisión, señalando que como pueblo irlandés "conocen el colonialismo" de primera mano.
"Hemos tomado la decisión de retirarnos como la banda de Ed Sheeran en lo que queda de la gira estadounidense Loop, tras el silenciamiento de Macklemore por parte de los lobbies sionistas. Somos una banda tradicional irlandesa que nunca se vio tocando en estadios de ese tamaño, y no pasamos por alto el valor de esa oportunidad. Hemos sido amigos de Ed por más de 10 años y seguiremos siéndolo. Creemos en el diálogo como un medio para hacer avanzar la difícil situación del pueblo palestino".
"Como músicos, tocar ante esas multitudes cada noche es el material del que están hechos los sueños, pero tocar en recintos que silencian a cualquiera que abogue por una Palestina Libre simplemente no es una opción para nosotros.Es importante que todo el mundo sepa que el verdadero enemigo es el lobby sionista. Han trabajado incansablemente para silenciar a los artistas que quieren hablar libremente sobre un genocidio que ocurre ante nuestros ojos, por miedo a las represalias.Investiguen cuánto ha hecho Robert Kraft para luchar contra el movimiento BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones). Eso les dará una idea de a qué nos hemos estado enfrentando todos.Estuvimos allí durante la actuación y el discurso de Macklemore. Apoyamos plenamente su mensaje, al igual que la mayor parte del público en el MetLife Stadium, lo cual aterroriza a los lobbies. Regresen y lean la transcripción si tienen dudas".
"Somos personas irlandesas que entienden el colonialismo. Como miembros fundadores del movimiento Irish Artists For Palestine (Artistas Irlandeses por Palestina), somos activistas comprometidos con la justicia y lo seguiremos siendo.Todo este episodio está sirviendo una vez más para distraer del problema real: más de 1,000 palestinos han sido asesinados desde el más reciente autoproclamado alto el fuego.Arriba los trabajadores.Palestina Libre."
La salida de estos artistas supone una presión añadida para Sheeran, quien hasta ahora había intentado mantenerse al margen de la política y evitar tomar partido en el conflicto de Gaza, argumentando que sus seguidores no acuden a sus conciertos a escuchar sobre política.
En su mensaje este martes, el cantante confirmó lo que Macklemore ya había denunciado en su propia cuenta -que varios estadios habían vetado su aparición como telonero- y aseguró que se vio obligado a fijar postura sobre el conflicto, adoptando un tono equidistante.
"Estoy horrorizado por el conflicto entre Israel y Palestina. El sufrimiento y dolor causado a ambas partes es una tragedia humana", escribió Sheeran, equiparando la situación a "las demasiadas guerras que hay en el mundo y que no deberían tolerarse".
Sheeran explicó entonces que no quería "usar (su) plataforma profesional para hacer política" y que, aunque respeta a Macklemore por defender abiertamente sus ideas, prefiere emplear su fama "como un lugar seguro, un refugio para mantener la diplomacia y dejar el diálogo abierto". También subrayó que su prioridad son sus seguidores, así como su equipo de músicos y técnicos que "se ganan la vida" con la gira.
Macklemore, por su parte, evitó culpar directamente a Sheeran, a quien describió como un amigo, y reconoció que este se encontraba en una situación "jodida".Las cuentas de Ed Sheeran en Instagram continuaban este martes inundadas de mensajes sobre la polémica, la mayoría de tono propalestino, y la presión sobre el cantante crece a medida que más artistas de su entorno se desmarcan de la gira.