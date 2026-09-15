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Más de cinco horas sin luz este miércoles 16 de septiembre en Honduras

La Enee indicó que varios sectores del norte, centro, noroccidente y litoral atlántico de Honduras estarán sin energía eléctrica este miércoles

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 15:15 -
  • Kevin Menjivar
Más de cinco horas sin luz este miércoles 16 de septiembre en Honduras
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La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) publicó el listado de sectores que no tendrán electricidad este miércoles 15 de septiembre de 2026 en Honduras.

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La Enee indicó que los cortes de luz programados para este miércoles afectarán a varios sectores del norte, centro, noroccidente y litoral atlántico de Honduras.

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La estatal eléctrica detalló que las interrupciones del servicio eléctrico se deben a trabajos de mantenimiento en algunos circuitos de las zonas antes mencionadas.

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Especificamente, los trabajos se realizarán en circuitos alimentados por las subestaciones Cañaveral, La Puerta y Masca.

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Cuadrillas de la Enee efectuarán mantenimiento general de línea en la sección del circuito CRL L-301 y en el circuito MAS L-354.

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Mientras que en el circuito LPT-L230 se llevará a cabo la ejecución de proyecto PP 12648-2026.

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La Enee pidió paciencia a los abonados por los cortes de energía programados, los cuales se extenderán hasta por cinco horas.

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Cortes de energía en sectores de los departamentos de Cortés, Santa Bárbara y Comayagua. La interrupción será de 8:30 am a 2:30 pm.

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Interrupciones de energía eléctrica en barrios y colonias de los departamentos de Cortés, Atlántida y Yoro. El corte programado será de 8:45 am a 2:45 pm.

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Corte de luz programado en el barrio La Guardia de San Pedro Sula, a partir de las 9:00 am hasta la 1:00 pm.

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