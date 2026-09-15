Más de cinco horas sin luz este miércoles 16 de septiembre en Honduras

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) publicó el listado de sectores que no tendrán electricidad este miércoles 15 de septiembre de 2026 en Honduras.
La Enee indicó que los cortes de luz programados para este miércoles afectarán a varios sectores del norte, centro, noroccidente y litoral atlántico de Honduras.
La estatal eléctrica detalló que las interrupciones del servicio eléctrico se deben a trabajos de mantenimiento en algunos circuitos de las zonas antes mencionadas.
Especificamente, los trabajos se realizarán en circuitos alimentados por las subestaciones Cañaveral, La Puerta y Masca.
Cuadrillas de la Enee efectuarán mantenimiento general de línea en la sección del circuito CRL L-301 y en el circuito MAS L-354.
Mientras que en el circuito LPT-L230 se llevará a cabo la ejecución de proyecto PP 12648-2026.
La Enee pidió paciencia a los abonados por los cortes de energía programados, los cuales se extenderán hasta por cinco horas.
Cortes de energía en sectores de los departamentos de Cortés, Santa Bárbara y Comayagua. La interrupción será de 8:30 am a 2:30 pm.
Interrupciones de energía eléctrica en barrios y colonias de los departamentos de Cortés, Atlántida y Yoro. El corte programado será de 8:45 am a 2:45 pm.
Corte de luz programado en el barrio La Guardia de San Pedro Sula, a partir de las 9:00 am hasta la 1:00 pm.