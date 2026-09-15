Tifany Alfaro, la bella palillona del Instituto Técnico Nueva Suyapa

Tifany Ariela Alfaro fue una de las jóvenes que destacó por su elegancia, belleza y carisma durante su participación como palillona del Instituto Técnico Nueva Suyapa de Tegucigalpa. Fotos: Marvin Salgado.
Con un hermoso vestido en tonos verde y dorado, Tifany cautivó las miradas durante su presentación, luciendo con orgullo el uniforme que representó a su institución. Fotos: Marvin Salgado.
Su presencia, acompañada de una sonrisa y un carisma indudable, le permitió proyectarse con seguridad y naturalidad. Fotos: Marvin Salgado.
La joven formó parte del grupo de palillonas que puso color, alegría y tradición a la jornada, demostrando que estas presentaciones son también un espacio para que las estudiantes expresen su entusiasmo y orgullo por representar a su centro educativo. Fotos: Marvin Salgado.
Con su porte y desenvolvimiento, Tifany Ariela Alfaro logró convertirse en una de las figuras que más llamó la atención entre sus compañeras. Fotos: Marvin Salgado.
Tifany dejó una memorable estampa con su vestido verde con dorado y su personalidad alegre. Fotos: Marvin Salgado.
Su participación refleja el entusiasmo de las nuevas generaciones por mantener vivas las tradiciones y celebraciones que forman parte de la identidad cultural y estudiantil de Honduras. Fotos: Marvin Salgado.
Su elegancia y seguridad al desfilar reflejaron una belleza que combinó juventud, simpatía y porte, atributos que hicieron que su participación fuera especialmente llamativa. Fotos: Marvin Salgado.
Tifany resaltó por su radiante apariencia y por la manera en que proyectó alegría frente al público. Su sonrisa, su estilo y su desenvolvimiento aportaron un toque especial a la presentación, demostrando que la belleza también puede expresarse a través de la personalidad, la confianza y la pasión con la que una joven representa a su institución. Fotos: Marvin Salgado.
Más allá de su apariencia, su participación como palillona le permitió destacar por su actitud y entusiasmo, dejando una imagen memorable entre quienes tuvieron la oportunidad de verla desfilar. Marvin Salgado.