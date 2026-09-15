Tifany Alfaro, la bella palillona del Instituto Técnico Nueva Suyapa

Tifany resaltó por su radiante apariencia y por la manera en que proyectó alegría frente al público. Su sonrisa, su estilo y su desenvolvimiento aportaron un toque especial a la presentación, demostrando que la belleza también puede expresarse a través de la personalidad, la confianza y la pasión con la que una joven representa a su institución. Fotos: Marvin Salgado.