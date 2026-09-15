Sorpresivo saludo, abuela abnegada y guapa maestra: lo que no se vio de los desfiles en Honduras

Patriotismo. Una estudiante luce un llamativo traje rojo con grandes alas en honor a la Guacamaya Roja.
Celebración en el estadio. El escenario principal del Estadio Nacional de Tegucigalpa fue rodeado de humo azul y blanco durante los actos conmemorativos por el 205 aniversario de la independencia de Honduras.
Con su hija en brazos. Un padre participó de la jornada de celebración por los 205 años de independencia de Honduras.
Orgullo patrio de cuatro patas. Dos perros recorrieron el área de los desfiles portando accesorios con los colores de la Bandera Nacional.
Mensaje en las gradas. Un grupo de estudiantes desplegó una enorme pancarta en las graderías del Estadio Nacional durante la celebración del 205 aniversario de la independencia de Honduras.
Multitud capta al JTR. Cientos de personas se concentraron en las calles de San Pedro Sula y así disfrutaron el show cívico del JTR en las actividades conmemorativas por el 205 aniversario de la independencia de Honduras.
Máscaras. Estudiantes participaron en los desfiles con grandes máscaras que representan a los próceres de Honduras.
Reconocimiento. Durante el acto conmemorativo se entregó un retrato familiar y reconocimiento al paracaidista Ever Maldonado, un año después del aparatoso accidente en plena celebración del 204 aniversario de independencia patria.
También hubo mascotas. Una mujer cargó a su perro durante la jornada de actividades patrias, en medio de la concentración de asistentes.
Abnegación. Una abuela acompaña con entusiasmo a las palillonas durante los desfiles patrios, mientras observa de cerca el recorrido y disfruta de la jornada.
Talento. Un pequeño integrante de una banda estudiantil participa en los desfiles patrios en San Pedro Sula mientras toca su tambor durante el recorrido.
Primera dama captando el momento. Lissette Asfura tomó fotografías con su teléfono durante los actos conmemorativos del 205 aniversario de la independencia de Honduras.
Celebración oficial. El presidente de Honduras, Nasry Asfura, levantó el puño durante los actos conmemorativos por el 205 aniversario de la independencia de Honduras.
Inclusión en los desfiles. Una niña participó en las actividades patrias desde su silla de ruedas, acompañada por una mujer durante el recorrido.
Civismo. Una niña participa en los desfiles patrios con su tambor, mientras luce un atuendo en tonos rojos y detalles alusivos a la jornada.
Protocolo. Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, y su esposa, Yohana Lagos, participaron en los actos conmemorativos por el 205 aniversario de la Independencia de Honduras.
Guapa maestra. Una docente luce un elegante enterizo blanco mientras acompaña a las palillonas durante los desfiles patrios por el 205 aniversario de la Independencia de Honduras.
Tradición. Un integrante de las Fuerzas Armadas participa a caballo en los desfiles patrios, mientras el equino luce un atuendo con los colores de la bandera de Honduras.
Orgullo. Jóvenes lucen trajes típicos y sostienen las letras de “HONDURAS” durante los desfiles patrios en San Pedro Sula, en una jornada marcada por el color y la tradición.
Disciplina. Integrantes del Cuerpo de Bomberos de Honduras realizan su recorrido durante los actos conmemorativos por el 205 aniversario de la Independencia, ante la presencia de autoridades y público asistente.
Mientras el presidente Nasry Asfura pronunciaba su discurso en el BCIE, en Tegucigalpa, la manifestante Floridalia Aguilar gritaba y levantaba esta pancarta con el texto "La salud, derecho humano".
Una vez más, la banda del JTR preparó un gran show para los desfiles de Honduras.
Sorpresivo saludo. Luciendo un vestidito azul, la nieta del presidente Nasry Asfura llegó al Estadio Nacional para disfrutar la celebración patria. Así saludó a las cámaras de La Prensa.
Tradición. Estudiantes realizan una presentación de danzas folclóricas con coloridos trajes típicos.