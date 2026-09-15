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Sorpresivo saludo, abuela abnegada y guapa maestra: lo que no se vio de los desfiles en Honduras

Los desfiles patrios dejaron imágenes llenas de color, tradición y fervor, con la participación de estudiantes, bandas, palillonas y familias que se sumaron a la celebración de los 205 años de Independencia de Honduras

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 14:30 -
  • Redacción La Prensa
Sorpresivo saludo, abuela abnegada y guapa maestra: lo que no se vio de los desfiles en Honduras
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Patriotismo. Una estudiante luce un llamativo traje rojo con grandes alas en honor a la Guacamaya Roja.

 Foto: Alex Pérez| La Prensa
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Celebración en el estadio. El escenario principal del Estadio Nacional de Tegucigalpa fue rodeado de humo azul y blanco durante los actos conmemorativos por el 205 aniversario de la independencia de Honduras.

 Foto: Alex Pérez| La Prensa
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Con su hija en brazos. Un padre participó de la jornada de celebración por los 205 años de independencia de Honduras.

 Foto: Estalin Irías| La Prensa
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Orgullo patrio de cuatro patas. Dos perros recorrieron el área de los desfiles portando accesorios con los colores de la Bandera Nacional.

 Foto: Estalin Irías| La Prensa
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Mensaje en las gradas. Un grupo de estudiantes desplegó una enorme pancarta en las graderías del Estadio Nacional durante la celebración del 205 aniversario de la independencia de Honduras.

 Foto: Nayely Santos| La Prensa
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Multitud capta al JTR. Cientos de personas se concentraron en las calles de San Pedro Sula y así disfrutaron el show cívico del JTR en las actividades conmemorativas por el 205 aniversario de la independencia de Honduras.

 Foto: Yoseph Amaya| La Prensa
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Máscaras. Estudiantes participaron en los desfiles con grandes máscaras que representan a los próceres de Honduras.

 Foto: Estalin Irías| La Prensa
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Reconocimiento. Durante el acto conmemorativo se entregó un retrato familiar y reconocimiento al paracaidista Ever Maldonado, un año después del aparatoso accidente en plena celebración del 204 aniversario de independencia patria.

 Foto: Alex Pérez| La Prensa
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También hubo mascotas. Una mujer cargó a su perro durante la jornada de actividades patrias, en medio de la concentración de asistentes.

 Foto: Yoseph Amaya| La Prensa
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Abnegación. Una abuela acompaña con entusiasmo a las palillonas durante los desfiles patrios, mientras observa de cerca el recorrido y disfruta de la jornada.

 Foto: Héctor Paz| La Prensa
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Talento. Un pequeño integrante de una banda estudiantil participa en los desfiles patrios en San Pedro Sula mientras toca su tambor durante el recorrido.

 Foto: Héctor Paz| La Prensa
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Primera dama captando el momento. Lissette Asfura tomó fotografías con su teléfono durante los actos conmemorativos del 205 aniversario de la independencia de Honduras.

 Foto: Alex Pérez| La Prensa
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Celebración oficial. El presidente de Honduras, Nasry Asfura, levantó el puño durante los actos conmemorativos por el 205 aniversario de la independencia de Honduras.

 Foto: Alex Pérez| La Prensa
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Inclusión en los desfiles. Una niña participó en las actividades patrias desde su silla de ruedas, acompañada por una mujer durante el recorrido.

 Foto: Estalin Irías| La Prensa
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Civismo. Una niña participa en los desfiles patrios con su tambor, mientras luce un atuendo en tonos rojos y detalles alusivos a la jornada.

 Foto: Yoseph Amaya| La Prensa
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Protocolo. Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, y su esposa, Yohana Lagos, participaron en los actos conmemorativos por el 205 aniversario de la Independencia de Honduras.

 Foto: Alex Pérez| La Prensa
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Guapa maestra. Una docente luce un elegante enterizo blanco mientras acompaña a las palillonas durante los desfiles patrios por el 205 aniversario de la Independencia de Honduras.

 Foto: Yoseph Amaya| La Prensa
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Tradición. Un integrante de las Fuerzas Armadas participa a caballo en los desfiles patrios, mientras el equino luce un atuendo con los colores de la bandera de Honduras.

 Foto: David Romero| La Prensa
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Orgullo. Jóvenes lucen trajes típicos y sostienen las letras de “HONDURAS” durante los desfiles patrios en San Pedro Sula, en una jornada marcada por el color y la tradición.

 Foto: Yoseph Amaya| La Prensa
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Disciplina. Integrantes del Cuerpo de Bomberos de Honduras realizan su recorrido durante los actos conmemorativos por el 205 aniversario de la Independencia, ante la presencia de autoridades y público asistente.

 Foto: Alex Pérez| La Prensa
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Mientras el presidente Nasry Asfura pronunciaba su discurso en el BCIE, en Tegucigalpa, la manifestante Floridalia Aguilar gritaba y levantaba esta pancarta con el texto "La salud, derecho humano".

 Foto: Marvin Salgado| La Prensa
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Una vez más, la banda del JTR preparó un gran show para los desfiles de Honduras.

 Foto: Yoseph Amaya| La Prensa
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Sorpresivo saludo. Luciendo un vestidito azul, la nieta del presidente Nasry Asfura llegó al Estadio Nacional para disfrutar la celebración patria. Así saludó a las cámaras de La Prensa.

 Foto: Alex Pérez| La Prensa
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Tradición. Estudiantes realizan una presentación de danzas folclóricas con coloridos trajes típicos.

 Foto: Alex Pérez| La Prensa
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