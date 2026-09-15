David Suazo reaparece y sorprende con su nuevo trabajo: ¡Ya "debutó"!

Si hay un jugador que dejó en alto el nombre de Honduras fue Óscar David Suazo. Tras años de su retiro, se mantiene cerca del fútbol, aunque ahora fuera de las canchas.
El catracho tuvo un recordado paso por el fútbol italiano formando parte de grandes equipos como el Inter de Milán, Cagliari, Génova y Catania.
El histórico delantero hondureño anunció su retiro a raíz de una lesión que lo tuvo que alejar de los terrenos de juego allá por el 2013.
Y con el paso de los años, David Suazo se fue preparando e incluso fue entrenador en categorías inferiores en el fútbol italiano.
Aunque no se ha llegado a consolidar en esta rama, el mítico atacante no quita su mirada del fútbol, lo que también lo llevó a formar parte del scouting de la Selección de Honduras.
Suazo estuvo un tiempo junto a Maynor Figueroa formando parte del proceso en su momento con Reinaldo Rueda, aunque después tuvo que dar un paso al costado.
También ha participado en duelos amistosos con las leyendas del Inter de Milán. Uno de los más recientes fue contra el Real Madrid.
Ahí, compartió con varias personalidades, incluido el presidente del club blanco, Florentino Pérez.
Su experiencia en el plano internacional le ha ayudado a formar parte de varios eventos de la FIFA, donde también se le ha visto con otras leyendas. Aquí junto a Kaká.
Y es precisamente su largo recorrido en el plano internacional y local, lo que le ha llevado a emprender en una nueva aventura, ahora reapareciendo como analista.
Y es que el exfutbolista catracho fue presentado como fichaje estelar de una de las cadenas televisivas más importantes del deporte.
ESPN presentó su fichaje de lujo y le dio la bienvenida a David Suazo para formar parte de su nuevo equipo de analistas.
"EL REY DAVID EN EQUIPO F. El legendario, David Suazo, nos acompañará en la mesa de análisis más picante de la región para brindar su punto de vista sobre las selecciones y clubes en Copa Centroamericana", informaron a través de sus redes sociales.
Incluso, el exjugador catracho ya tuvo su debut con la prestigiosa televisora. Su participación ha sido muy bien recibida por parte de los seguidores.
Suazo emprende otra aventura en su "nuevo trabajo" como analista deportivo y para una de las cadenas más importantes.
La leyenda aún sigue presente como figura del fútbol nacional. Cabe recordar que en 2025 recibió un reconocimiento en San Pedro Sula con la presencia de la plantilla del Olimpia.
En el plano personal, David Suazo disfruta al lado de su familia e incluso su hijo David Suazo ya empezó a dar los pasos en su camino rumbo a la Selección de Honduras.