Flick lo tiene borrado en Barcelona y revela postura del jugador: "No está contento"

El Barcelona ha tenido un dulce inicio de temporada. Es líder invicto de la Liga Española y se estrenó con goleada en la Champions League, poseedor de un plantel competitivo.
Ese panorama afectó a uno de los protagonistas en las últimas temporadas en el equipo de Hansi Flick. El jugador ha perdido su titularidad e incluso sigue sin tener minutos con el club azulgrana.
En su momento, se habló de una salida en el último día del mercado de fichajes, sin embargo, se decantó por continuar en el equipo aunque sigue sin tener protagonismo.
Hablamos de Alejandro Balde, futbolista que ha visto desde el banquillo los últimos duelos. Y es que el gran momento de Xavi Espart y la llegada de Cancelo, le ha apartado de ver minutos en la Liga Española.
Es por ello que el entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, aclaró la situación de Balde y negó que exista algún problema con la actitud del lateral izquierdo. El futbolista todavía no ha debutado esta temporada, una situación que ha generado dudas entre los aficionados.
Flick explicó que la ausencia de Balde se debe principalmente a la competencia que existe actualmente en la plantilla. El técnico alemán cuenta con varias alternativas para las posiciones de lateral, por lo que repartir los minutos se ha convertido en una tarea complicada.
“Tenemos a cinco laterales, dos en la derecha y tres en la izquierda”, explicó Flick durante su comparecencia. El entrenador también destacó el rendimiento que está mostrando Xavi Espart, una de las sorpresas dentro de sus planes para esta temporada.
“Nadie esperaba que Xavi Espart jugara a este nivel”, reconoció el técnico alemán. Ante este panorama, Flick considera que Balde debe aprovechar cada oportunidad y demostrar nuevamente el nivel que lo convirtió en una pieza importante del equipo.
“Balde debe dar su mejor versión. Ya lo da en los entrenos”, afirmó Flick, quien dejó claro que está satisfecho con el trabajo del defensor durante las sesiones de preparación. Por ahora, el problema del jugador está relacionado con la competencia y no con su comportamiento.
El entrenador también reconoció que entiende perfectamente la frustración de Balde por no tener minutos. “No está contento, porque quiere jugar y no tiene minutos. Ha sido clave estos dos últimos años”, explicó el técnico azulgrana.
Sin embargo, Flick considera que la situación dentro de un equipo puede cambiar en cualquier momento. “Las cosas cambian. Hay una dinámica diferente, hay que gestionarlo”, señaló el alemán, quien espera que el futbolista continúe trabajando para recuperar su protagonismo.
Además, Flick quiso destacar la actitud que Balde mantiene pese a su complicado momento. “Lo está haciendo bien, estoy contento con él”, aseguró. De esta manera, el entrenador descartó que exista algún enfrentamiento o problema personal con el lateral.
A pesar de ello, el propio técnico reconoció que la situación no es sencilla para el futbolista. “No es una situación fácil, es una competición por una posición”, manifestó Flick, en referencia a la lucha interna que existe actualmente por hacerse con un puesto en el once.
Balde llegó al tramo final del mercado de verano con menos protagonismo en los planes del entrenador y finalmente no encontró una salida. Ahora tendrá varios meses para intentar cambiar su situación y convencer nuevamente a Flick de que merece más minutos.
Mientras tanto, el futuro del lateral ya comienza a generar rumores en Europa. El Liverpool aparece entre los clubes interesados, mientras que el Manchester United también habría sondeado su posible fichaje. En Italia, el Inter de Milán también lo tuvo en cuenta en una posible operación relacionada con Dimarco. Por ahora, Balde continúa siendo jugador del Barcelona y tiene contrato hasta 2028. Con apenas 22 años y un valor de mercado cercano a los 40 millones de euros, el club