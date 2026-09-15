Flick lo tiene borrado en Barcelona y revela postura del jugador: "No está contento"

Mientras tanto, el futuro del lateral ya comienza a generar rumores en Europa. El Liverpool aparece entre los clubes interesados, mientras que el Manchester United también habría sondeado su posible fichaje. En Italia, el Inter de Milán también lo tuvo en cuenta en una posible operación relacionada con Dimarco. Por ahora, Balde continúa siendo jugador del Barcelona y tiene contrato hasta 2028. Con apenas 22 años y un valor de mercado cercano a los 40 millones de euros, el club