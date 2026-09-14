  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Honduras con ataque renovado: Así sería el 11 de Molina para la Nations League

Con cambios: así sería la alineación de José Francisco Molina para el debut de Honduras en la Nations League de Concacaf.

  • Actualizado: 14 de septiembre de 2026 a las 19:24 -
  • Redacción La Prensa
Honduras con ataque renovado: Así sería el 11 de Molina para la Nations League
1 de 17

La Selección de Honduras sigue confeccionando su nueva etapa y tras la nueva lista de convocados, ya se manejan posibles 11: así sería uno de los revolucionarias alineaciones para su debut en Nations League.
Honduras con ataque renovado: Así sería el 11 de Molina para la Nations League
2 de 17

PORTERO: Édrick Menjívar es el guardameta titular que tiene la Selección Nacional de Honduras, por lo tanto, uno de los fijos en el esquema de José Francisco Molina.
Honduras con ataque renovado: Así sería el 11 de Molina para la Nations League
3 de 17

DEFENSA: Cristopher Meléndez nuevamente apareció en la convocatoria de La H y sería el titular por el costado derecho.
Honduras con ataque renovado: Así sería el 11 de Molina para la Nations League
4 de 17

DEFENSA: Denil Maldonado se mantendría como el defensor central por derecha de la Bicolor Hondureña en la Nations League de la Concacaf.
Honduras con ataque renovado: Así sería el 11 de Molina para la Nations League
5 de 17

DEFENSA: Luis Vega es otro de los jugadores indiscutibles que tiene la Selección Nacional de Honduras para encarar la Nations League.
Honduras con ataque renovado: Así sería el 11 de Molina para la Nations League
6 de 17

DEFENSA: Joseph Rosales vive un gran momento en la Major League Soccer. El costado zurdo está cubierto por el futbolista catracho.
Honduras con ataque renovado: Así sería el 11 de Molina para la Nations League
7 de 17

VOLANTE: Kervin Arriaga suma dos titularidades en los primeros dos partidos del entrenador Francisco Molina.
Honduras con ataque renovado: Así sería el 11 de Molina para la Nations League
8 de 17

VOLANTE: Alejandro Reyes ha sido titular indiscutible en el esquema de Francisco Molina. Es el nuevo creativo de la Bicolor. Pero ojo, ahora tiene competencia con Jonathan Rubio.
Honduras con ataque renovado: Así sería el 11 de Molina para la Nations League
9 de 17

VOLANTE: Edwin Rodríguez vive un gran momento con Olimpia, y sería el mediocampista por el costado derecho.
Honduras con ataque renovado: Así sería el 11 de Molina para la Nations League
10 de 17

ATACANTE: Luis Palma es uno de los líderes que tiene la Selección Nacional de Honduras. El atacante del Lech Poznán es uno de los capitanes de La H.
Honduras con ataque renovado: Así sería el 11 de Molina para la Nations League
11 de 17

ATACANTE: Dereck Moncada aparecerá en el 11 titular de la Bicolor Hondureña en los partidos de la Nations. Suma cinco goles con el Lugano de Suiza.
Honduras con ataque renovado: Así sería el 11 de Molina para la Nations League
12 de 17

ATACANTE: Keyrol Figueroa buscará aprovechar la ausencia de Jorge Benguché para hacerse como el delantero de la Bicolor Hondureña.
Honduras con ataque renovado: Así sería el 11 de Molina para la Nations League
13 de 17

OPCIONES: Bryan Róchez también podría sorprender en el 11 titular de la Bicolor. El ariete volvió a una convocatoria de La H.
Honduras con ataque renovado: Así sería el 11 de Molina para la Nations League
14 de 17

OPCIONES: Jonathan Rubio regresó a la convocatoria de la Selección Nacional de Honduras.
Honduras con ataque renovado: Así sería el 11 de Molina para la Nations League
15 de 17

OPCIONES: Nixon Cruz será una gran alternativa para la Nations League.

Honduras con ataque renovado: Así sería el 11 de Molina para la Nations League
16 de 17

OPCIONES: Victor Vandenbroucke, lateral derecho del Gent de Bélgica, recibió su primera convocatoria con la Bicolor Hondureña.
Honduras con ataque renovado: Así sería el 11 de Molina para la Nations League
17 de 17

OPCIONES: Erick Puerto suma dos goles con el Bate Borisov de la Liga de Bielorrusia.
Cargar más fotos