Revuelo: Prensa reacciona tras nueva convocatoria de Molina con Selección Honduras

Esto dicen los medios y en las redes sociales con la nueva convocatoria de José Francisco Molina con la Selección de Honduras para la Nations League.
Julio Cruz, periodista de El Heraldo: "Revolucionaria convocatoria de José Francisco Molina con la Selección Nacional para Liga de Naciones... Me parece una buena convocatoria".
Felipe Valencia: "Si, si me parece debatible que el LIDER INVICTO del fútbol hondureño y 4to finalista de Copa Centroamericana que le aguantó el pulso a Herediano y Alajuelense NO TENGA al menos UN CONVOCADO EN UNA LISTA DE 26".
Óscar Funes también señaló las novedades y ausencias: "No hay convocados del Marathón, líder del torneo local y cuarto finalista de Copa Centroamericana".
Y complementa: "Nixon Cruz recibe la oportunidad de ser parte de la Selección de Honduras en el inicio oficial del proceso de José Molina. Ojalá la aproveche y reconduzca hábitos fuera de la cancha. Vuelven Rubio, Róchez. Vandenbroucke aparece como opción en la lateral derecha".
German Alvarado, periodista de LA PRENSA: "Interesante llamado de jugadores como Victor Vandenbroucke, Jonathan Rubio, Bryan Róchez, Yio Puerto, Keyrol Figueroa. Difícil de entender que aparecen Búho y Arana. Tienen cortado al Marathón: cero convocados al líder, cosas que de forma rara ocurren en Honduras".
Gustavo Roca también destacó las novedades en la Selección: "Cléver Portillo, Víctor Vanderbroucke, Jonathan Rubio, Nixon Cruz y Bryan Róchez", son los que menciona.
Walter García, periodista de DIEZ: "Deja mucho que pensar que José Francisco Molina no considere a ningún jugador de Marathón para la convocatoria de la Selección Nacional. Es extraño que la mejor defensa de la Copa Centroamericana y el equipo LÍDER e INVICTO no tenga ni un representante".
ESPN Centroamérica: "La Selección de Honduras presentó su lista de convocados para los juegos de Nations League en fecha FIFA. En ella, destaca la ausencia de Jorge Benguché y el regreso de Jonathan Rubio".
"Hoy si creo buena convocatoria novedades regresa Jonathan Rubio. Ya vi a unos molestados pero en general me gusta mucho", son otros los comentarios.
"Diría que esta es la mejor convocatoria de la Selección de Honduras en años. En el papel, este equipo tiene pocas debilidades. Veremos cómo funcionan juntos. Individualmente, jugador por jugador, hay una gran cantidad de talento en toda esta convocatoria", dicen en redes.
Muchos destacan los regresos de la Selección: "Ya es oficial la convocatoria. Estos son los elegidos de José Francisco Molina para disputar los 4 partidos de la Liga de Naciones. Me gusta la convocatoria; es lo mejor que tenemos en el extranjero. Vuelven Jonatha Rubio y Bryan Rochez"
El portal internacional Zona Concacaf: "Honduras quiere todo"
Elder Leiva, periodista hondureño: "Vuelven Bryan Róchez y Jonathan Rubio a la Selección de Honduras".
Johan Raudales: "Motagua es la base de la H. Se bajan a Benguché de la convocatoria de la Selección".