Revés a Marathón: sorpresas, ausencias y otros regresan a la Selección Honduras

José Francisco Molina presentó la lista de 26 convocados con la Selección de Honduras para sus primeros duelos en la Nations League de Concacaf. Te compartimos algunas de las sorpresas y ausencias en la lista: sin jugadores de Marathón.
SORPRESAS // Alex Güity - El portero de los Lobos de la UPNFM sigue siendo tomado en cuenta para Molina y aparece como una de las novedades en la convocatoria de Honduras.
Clever Portillo -- Ha tenido un destacado torneo y recibe primer llamado en busca ganarse un lugar en la Bicolor.
Víctor Vandenbroucke -- El defensor nació en Los Ángeles, pero desde los 10 años vive en tierras belgas, donde ha desarrollado gran parte de su formación futbolística. Es una de las nuevas apuestas jóvenes de José Francisco Molina y ha recibido su primera convocatoria para la Selección Mayor.
Jonathan Rubio -- El atacante del Petro de Luanda de Angola regresa a una convocatoria de Honduras después de su último llamado que fue en 2022. Es una de las novedades en la lista.
Nixon Cruz - El juvenil del Real España recibió su primera convocatoria oficial a la Selección Nacional de Honduras. Cruz fue otra de las novedades en el llamado.
Exon Arzú -- El delantero del Carabobo Fútbol Club de la Primera División de Venezuela también fue incluido entre los llamados de Honduras.
Mike Arana -- El juvenil de 17 años recibió el llamado de la Selección Mayor de Honduras, pese a su corta edad. Ha tenido buen sucesos en selecciones menores y eso le habría ayudado a colarse en la lista para Nations League.
Bryan Róchez -- Tras varios años de ausencia, el atacante del Leixões S. C. de la Segunda División de Portugal regresa a la Selección de Honduras y será una arma importante ante Surinam, Jamaica y Martinica.
AUSENCIAS // Luis 'Buba' López -- El portero de Real España no volvió a ser tomado en cuenta en la Selección de Honduras y tampoco aparece en la nueva lista.
Henry Figueroa -- Pese a su gran redimiento con Marathón, el defensor tampoco aparece en la lista de Molina para esta convocatoria con la Selección de Honduras.
Carlos Argueta -- También ha destacado con el Marathón en lo que va de la temporada, pero tampoco fue tomado en cuenta por el estratega español.
Getsel Montes -- El defensor del Herediano también es otra de las ausencias en la Bicolor.
Darlin Mencía -- El lateral izquierdo de Montevideo Wanderers Fútbol Club de la Primera División de Uruguay tampoco figura entre los convocados por Honduras para los próximos compromisos en Nations League. Ya estuvo en el proceso de Molina y se estrenó en el amistoso ante Perú en el 2-2.
Julián Martínez -- El jugador del F. C. Alverca de Portugal sufrió una lesión y sigue en recuperación, por lo que tampoco podía ser tomado en cuenta.
Tomás Sorto -- El mediocampista del Marathón también ha tenido un gran rendimiento, pero tampoco fue incluido en la convocatoria de la Selección de Honduras.
Jorge Álvarez -- El mediocampista es una de las grandes ausencias en la lista de Molina. Viene integrándose con Olimpia tras su lesión, pero tampoco fue incluido en el llamado.
Carlos Pineda -- El volante del Sporting F. C de Costa Rica quedó marginado de la convocatoria y tampoco estará en los duelos de Nations League.
Rigoberto Rivas -- El atacante de Kocaelispor de la Superliga de Turquía no fue incluido entre los futbolistas llamados de Honduras. Venía siendo uno de los habituales en las últimas convocatorias, pero ha sido descartado.
José Mario Pinto -- Salió del Olimpia al Sporting de Costa Rica, pero tampoco fue tomado en cuenta en el nuevo llamado de la Selección de Honduraas.
Jefryn Macías -- El mediocampista ofensivo está deslumbrando con Motagua en Liga Nacional y Copa Centroamericana, pero no le bastó para ser convocado con Honduras.
Jorge Benguché -- El máximo goleador de Copa Centroamericana tampoco recibió el llamado de José Francisco Molina y no estará en los primeros duelos de la CONCACAF Nations League 2026.
Esta fue la convocatoria de la Selección de Honduras para sus primeros juegos en la Nations League.