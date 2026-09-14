Dolor: muere guardaespaldas de la novia de Vinicius y ella deja desgarrador mensaje

Duras noticias. La novia de Vinicius confirmó durante el fin de semana el triste fallecimiento de un miembro de su seguridad y lanzó un duro comunicado.
Este domingo, la influencer Virginia Fonseca y el futbolista brasileño, fueron protagonistas en el circuito de Madrid durante el Gran Premio de España de Fórmula 1. Sin embargo, una triste noticia circuló en las redes sociales.
Y es que, el domingo salió a la luz el triste fallecimiento de su guardaespaldas. Se trata de Rogério Camilo Ramos, miembro de seguridad de la influencer, quien murió trágicamente en un accidente en Brasil junto a su esposa.
Rogério y su pareja Paulla Regina Rodarte Camilo, perdieron la vida tras impactar en motocicleta sobre la carretera BR-060, en la zona de Ribeirão da Posse, municipio de Guapó (Región Metropolitana de Goiânia).
La concesionaria 'Rota Verde Goiás' informó que el percance vial ocurrió exactamente en el kilómetro 201 de la vía, con dirección hacia el sentido sur.
Según informaron medios locales, Rogério perdió el control de la moto, lo que provocó que se saliera del camino e impactara contra un árbol, cobrando la vida de ambos. El escolta era un hombre muy allegado y de entera confianza para la influencer Virginia Fonseca.
En la escena se encontró a Paulla Regina, su esposa, en parada cardiorrespiratoria y recibió asistencia con el apoyo del Cuerpo de Bomberos, pero desafortunadamente no sobrevivió.
Más adelante, Virginia publicó un desgarrador mensaje en sus redes sociales confirmando la muerte del miembro de seguridad e hizo una promesa sobre su hija.
"Gente, hace un rato recibí la noticia sobre Camilo (nuestro guardia de seguridad personal) y su esposa; no había publicado nada antes porque esperábamos a que todos los familiares se enteraran, pero desde que recibí la noticia no he podido hacer nada más, tengo el corazón roto", comenzó en su comunicado.
"La vida es, de hecho, un suspiro, y en este momento de tristeza las palabras parecen insuficientes, sobre todo ante cosas que nunca llegaremos a comprender; sólo nos queda confiar en el propósito de Dios", expresó.
Y añadió: "Camilo, te estaremos eternamente agradecidos por todo el cuidado, la protección, la sabiduría, la pureza y el amor inmenso que siempre dedicaste a nuestra familia. Tu presencia era un refugio seguro y tu recuerdo vivirá para siempre en nuestros corazones".
Además, Virginia hizo una promesa sobre la pequeña hija de la pareja, este gesto agradeciendo todo el trabajo de Camilo.
"Sabemos que, ahora, tú y Paula serán los ángeles de la guarda de la pequeña Heloísa, velando por ella desde allá arriba. Aquí abajo, nos uniremos a la familia para garantizar que ella nunca se sienta desamparada, cuidándola con todo el cariño que ustedes siempre transmitieron", complementó.
"Que Dios consuele el corazón de todos los familiares y, de manera especial, el de Heloísa. Mis más sinceras condolencias", cerró en su comunicado compartido en redes sociales.
El comunicado de Virginia en sus redes sociales tras confirmar la muerte de su guardaespaldas y su esposa.