Caso Juan López: ¿qué ha pasado con la investigación a dos años del crimen?

Fúnez, a quien se le decretó arresto domiciliario, ha negado tener responsabilidad en el asesinato y aseguró que enfrentará el proceso judicial para demostrar su inocencia. En agosto de 2026, la audiencia preliminar contra Fúnez, Ramos y Méndez fue reprogramada para el 1 de octubre, debido a que la Fiscalía solicitó más tiempo para profundizar en la extracción de información de dispositivos asegurados.