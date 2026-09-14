Caso Juan López: ¿qué ha pasado con la investigación a dos años del crimen?

Este lunes 14 de septiembre se cumplen dos años del asesinato del ambientalista, regidor municipal y líder religioso Juan Antonio López, ocurrido en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, región nororiental de Honduras.
López fue atacado a balazos la noche del 14 de septiembre de 2024, cuando salía de participar en una actividad religiosa en la iglesia San Antonio de Padua, ubicada en la colonia Fabio Ochoa.
El defensor ambiental se movilizaba en su vehículo cuando fue interceptado por hombres armados, quienes le dispararon y huyeron del lugar.
El crimen desató un ola de condenas nacionales e internacionales y exigencias para que se investigara tanto a los autores materiales como a quienes habrían ordenado el ataque.
Antes de su muerte, López participaba en la defensa de los bienes comunes y públicos y se oponía a proyectos mineros en la zona del río Guapinol y el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras.
El ambientalista también había denunciado amenazas y contaba con medidas cautelares de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Sin embargo, en los días previos al crimen cuestionó la falta de efectividad de las medidas implementadas por el Estado.
El asesinato ocurrió en medio de los conflictos relacionados con la defensa del territorio, las actividades mineras y los señalamientos contra autoridades y empresarios de la zona.
Tras el crimen, distintas organizaciones responsabilizaron al Estado por no haber garantizado la seguridad de López y solicitaron una investigación independiente, imparcial y exhaustiva.
El Ministerio Público anunció en octubre de 2024 la captura de tres hombres señalados como presuntos autores materiales del asesinato. Los detenidos fueron identificados como Óscar Alexis Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz Munguía.
Los tres enfrentan acusaciones por el asesinato de Juan López y permanecen vinculados al proceso penal. La Fiscalía sostiene que participaron directamente en la ejecución del ataque ocurrido frente a la iglesia de donde salía el ambientalista.
Durante el desarrollo de las investigaciones, las autoridades incorporaron distintos elementos de prueba, entre ellos declaraciones testimoniales, análisis de teléfonos celulares, extracción de información digital, videos y estudios de georreferenciación.
De acuerdo con la información expuesta por el Ministerio Público, esos elementos buscan establecer la comunicación entre los acusados, sus movimientos antes y después del crimen y la posible coordinación para ejecutar el asesinato.
La investigación también alcanzó a personas señaladas como presuntas autoras intelectuales. El 12 de mayo de 2026 fue capturado el exalcalde de Tocoa, Colón, Adán Fúnez Martínez, junto con Juan Ángel Ramos Gallegos y Héctor Eduardo Méndez.
La Fiscalía acusa a los tres de haber participado en la planificación del crimen y los vincula con los delitos de asesinato y asociación para delinquir. Un testigo protegido declaró que Fúnez habría ofrecido alrededor de 200,000 lempiras para ordenar la muerte de López.
Ese testimonio forma parte de los elementos que el Ministerio Público pretende presentar ante los tribunales. También se ha informado sobre conversaciones y registros digitales que las autoridades consideran relevantes para establecer los vínculos entre los señalados.
Fúnez, a quien se le decretó arresto domiciliario, ha negado tener responsabilidad en el asesinato y aseguró que enfrentará el proceso judicial para demostrar su inocencia. En agosto de 2026, la audiencia preliminar contra Fúnez, Ramos y Méndez fue reprogramada para el 1 de octubre, debido a que la Fiscalía solicitó más tiempo para profundizar en la extracción de información de dispositivos asegurados.
En el caso de los tres presuntos autores materiales, el juicio oral y público estaba programado para el 15 de junio de 2026, pero fue pospuesto para enero de 2027.
Este lunes, el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, aseguró que las investigaciones por el asesinato del ambientalista Juan López, ultimado hace dos años en Tocoa, Colón, ya permitieron identificar y capturar a autores materiales e intelectuales del crimen. Señaló que el caso se encuentra ahora en manos de las autoridades judiciales y expresó su expectativa de que se emitan sentencias condenatorias.