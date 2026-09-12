Nuevo aumento a los combustibles a partir del lunes 14 de septiembre en Honduras

La Secretaría de Energía (SEN) anunció la nueva estructura de precios de los combustibles que entrará en vigencia a partir del lunes 14 de septiembre de 2026 en Honduras.
La mayoría de los carburantes registrará aumentos, mientras que el Gas Licuado de Petróleo (GLP) Doméstico mantendrá su precio.
En Tegucigalpa, la gasolina súper tendrá un incremento de L3.85, por lo que su nuevo precio será de L143.73 por galón. La gasolina regular subirá L1.47 y se comercializará a L130.51, además de contar con un apoyo económico temporal de L2.76.
El diesel también registrará un aumento en la capital, de L2.32, y pasará a costar L148.01 por galón. Este combustible contará con un apoyo económico temporal de L4.35.
El querosene tendrá un incremento de L3.86, con un nuevo precio de L129.86 por galón. En tanto, el GLP doméstico mantendrá su precio en L249.62, respaldado por un apoyo económico temporal de L33.46.
El GLP vehicular será otro de los combustibles que aumentará de precio en Tegucigalpa. El ajuste será de L0.96, por lo que pasará a venderse a L49.94 por galón.
En San Pedro Sula, la gasolina súper aumentará L3.76 y tendrá un precio de L139.49 por galón. La regular subirá L1.42, para ubicarse en L126.37, con un apoyo económico temporal de L2.67.
El diesel en la zona norte tendrá un incremento de L2.25 y pasará a costar L143.83 por galón, mientras que el querosene aumentará L3.77, hasta alcanzar un precio de L125.58.
El GLP doméstico mantendrá su precio en San Pedro Sula en L228.47 por galón y contará con un apoyo económico temporal de L33.81. Por su parte, el GLP vehicular subirá L0.96 y se comercializará a L46.41.
Los nuevos precios estarán vigentes desde el lunes 14 de septiembre en las estaciones de servicio del país, de acuerdo con la estructura anunciada por la Secretaría de Energía.
Precios de los combustibles por galón a partir del lunes 14 de septiembre de 2026 en Honduras.
Precios de los combustibles por litro a partir del lunes 14 de septiembre de 2026 en Honduras.