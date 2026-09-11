Nasry Asfura anuncia obras y servicios para habitantes de Nahuaterique

El presidente Nasry Asfura inauguró este viernes el Centro Cívico Gubernamental de Palo Blanco, en Nahuaterique, Santa Elena, La Paz, con el objetivo de acercar los servicios públicos y la atención institucional a los habitantes de los territorios delimitados en la frontera con El Salvador.
Durante el acto de inauguración, Asfura anunció gestiones para ampliar la cobertura de telefonía mediante la instalación de nuevas antenas, con el propósito de mejorar las comunicaciones de los habitantes de esta zona.
El mandatario también informó sobre la apertura de tramos pavimentados que permitirán conectar Marcala con los municipios de Cabañas, Yarula, Santa Elena y Nahuaterique, como parte de las acciones anunciadas para mejorar la conectividad territorial.
Asfura destacó además acciones orientadas a fortalecer el acceso de la población a servicios de salud, educación e infraestructura, así como medidas para impulsar el comercio en la zona.
Otro de los temas abordados durante la actividad fue el acceso al agua. El gobernante señaló la importancia de construir y proteger reservorios para enfrentar los efectos de la sequía y garantizar este recurso a las comunidades.
En su discurso, Asfura hizo referencia a la conmemoración del fallo emitido el 11 de septiembre de 1992 por la Corte Internacional de Justicia sobre la controversia territorial entre Honduras y El Salvador.
En ese contexto, el presidente llamó a fortalecer la unidad nacional y destacó la pertenencia de los habitantes de estos territorios a Honduras.
“Solo hay un país y una sola bandera: esta bella bandera de cinco estrellas que nos cobija a todos los hondureños”, enfatizó Asfura durante el evento.
Por su parte, Sulmy Ortez, ministra de Gobernación, Justicia y Descentralización, destacó que la apertura del Centro Cívico Gubernamental de Palo Blanco permitirá acercar los servicios públicos a la población de Nahuaterique y atender sus principales necesidades.
Ortez explicó que el centro contará con presencia permanente de más de 10 instituciones del Gobierno Central, que ofrecerán atención en áreas sociales, productivas y ambientales, además de servicios relacionados con derechos humanos, acceso a la tierra y registros vitales.
La funcionaria señaló que el Gobierno impulsará desde este espacio un modelo de desarrollo territorial integral, participativo, descentralizado e incluyente, con respeto a la identidad cultural, tradiciones, costumbres y derechos humanos y territoriales de la población.
Entre las instituciones que tendrán presencia en el centro se encuentran el Registro Nacional de las Personas (RNP), Instituto de la Propiedad (IP), Instituto Nacional Agrario (INA), Copeco, Instituto Nacional de Migración, Banasupro, Senprende, Infop e ICF.
También estarán representadas las secretarías de Educación y Agricultura y Ganadería, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), Fuerzas Armadas, Salud, Instituto Nacional de Estadística (INE), Conatel, Administración Aduanera, Derechos Humanos e Infraestructura.