Influencer muere tras perder el conocimiento durante la anestesia de una liposucción

La influencer finlandesa Olivia Oras, de 27 años, murió después de perder el conocimiento durante la anestesia previa a una liposucción en una clínica privada de Helsinki, mientras la Policía investiga su muerte como un caso de homicidio por negligencia agravado.
La muerte de Oras fue confirmada por su familia, que informó sobre lo ocurrido al medio finlandés Yle MOT. Sus padres, la artista Johanna Oras y el comerciante de arte Reijo Oras, han pedido que se esclarezcan las circunstancias que rodearon el fallecimiento.
Según los padres, Olivia perdió el conocimiento mientras era anestesiada antes de someterse al procedimiento estético. Posteriormente fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario de Helsinki, conocido como HUS.
La joven murió pese a las maniobras realizadas para intentar salvarle la vida. Las autoridades todavía no han establecido públicamente la causa exacta de su muerte ni han determinado si existió una actuación médica irregular.
La Policía de Helsinki informó que abrió una investigación después de recibir una solicitud para esclarecer el fallecimiento. La pesquisa se encuentra en una etapa inicial y las autoridades no han revelado quiénes son los posibles responsables.
El caso es investigado bajo la figura de homicidio por negligencia agravado, una clasificación que corresponde a una muerte cuya posible responsabilidad penal debe ser determinada durante la investigación.
La familia de Olivia presentó una denuncia para que se investiguen los hechos ocurridos durante el procedimiento. Sus padres consideran que la clínica que atendió a su hija debe responder por las circunstancias que llevaron a su muerte.
Yle informó que la investigación policial incluyó diligencias en las instalaciones de la clínica relacionada con el procedimiento. Los agentes buscan establecer qué ocurrió antes, durante y después de que la joven perdiera el conocimiento.
El 9 de septiembre, la Policía estuvo durante varias horas en las instalaciones del Plastic Surgery Center, ubicado en la calle Aleksanterinkatu, en Helsinki, según información publicada por Yle.
Ese mismo día, la autoridad finlandesa encargada de la supervisión sanitaria realizó una inspección en la clínica. La revisión detectó problemas considerados graves para la seguridad de los pacientes.
Posteriormente, las operaciones sanitarias del Plastic Surgery Center fueron suspendidas por las autoridades debido a las preocupaciones relacionadas con la seguridad de los pacientes. La medida se produjo después de la muerte de Oras.
Yle reportó que Olivia perdió el conocimiento en esa clínica cuando estaba siendo anestesiada para una liposucción. Desde allí fue trasladada a un hospital, donde posteriormente murió.
La información disponible señala que la joven fue atendida en el Hospital Universitario de Helsinki después de sufrir la emergencia. Sus padres han sostenido que el personal del hospital hizo todo lo posible para intentar salvarla.
Una de las circunstancias que también forma parte de las informaciones difundidas sobre el caso es el traslado de Olivia al hospital. Yle reportó que inicialmente hubo dificultades relacionadas con la autorización para trasladarla.
Sin embargo, todavía no se ha establecido públicamente si esas circunstancias tuvieron alguna relación directa con su muerte. La investigación deberá determinar la secuencia exacta de los acontecimientos y las eventuales responsabilidades.
La familia también ha rechazado cualquier interpretación que dé por establecida una negligencia antes de que concluyan las investigaciones. Su principal petición es conocer qué ocurrió y que, si corresponde, exista una respuesta judicial.
Olivia Oras alcanzó notoriedad en Finlandia cuando apenas tenía 14 años. En esa etapa comenzó a publicar contenido en redes sociales y rápidamente reunió miles de seguidores.
Su exposición pública fue documentada en el proyecto audiovisual The Perfect Selfie, estrenado en 2016. El documental siguió durante aproximadamente un año y medio la vida de la joven y su relación con las redes sociales.
La producción mostró el impacto que tuvo sobre Olivia la creciente atención pública. Su repentina fama terminó generándole ansiedad y la llevó a replantearse la vida que llevaba frente a las cámaras y en internet.
En 2017, Oras se trasladó a Ámsterdam en busca de una vida alejada de la exposición que había experimentado en Finlandia. Allí comenzó a trabajar en una cafetería y buscaba iniciar una nueva etapa personal.
Durante su permanencia en Ámsterdam, Olivia vivió un episodio traumático al presenciar el suicidio de un amigo. El hecho tuvo un profundo impacto en ella y posteriormente regresó a Finlandia.
Tras su regreso a Helsinki, atravesó problemas relacionados con el consumo de alcohol y pastillas para dormir. En 2022 ingresó voluntariamente a un centro de rehabilitación para recibir tratamiento.
En años posteriores, Olivia habló públicamente sobre algunas de las dificultades que había enfrentado. Su decisión de compartir parte de esa experiencia la convirtió también en una figura que hablaba sobre momentos complejos de su vida.
La joven también desarrolló proyectos alejados de la exposición propia de las redes sociales. Después de que su padre fuera diagnosticado con fibrosis pulmonar, creó Oras Respiratus Ry, una organización sin fines de lucro dedicada al apoyo de la investigación de enfermedades pulmonares.
En sus últimos años, Oras también estuvo vinculada con proyectos empresariales relacionados con la salud, el bienestar y la inteligencia artificial. Estas actividades las combinaba con su participación en eventos y sesiones fotográficas.
Su trayectoria estuvo marcada por una transformación desde la fama adolescente hasta una vida profesional más diversa. La joven pasó de ser conocida principalmente por su presencia en redes a involucrarse en iniciativas empresariales y de investigación.
La noticia de su muerte provocó conmoción entre personas que conocieron su historia y entre sus seguidores. Su fallecimiento, ocurrido cuando tenía apenas 27 años, también puso atención sobre la seguridad de los procedimientos de cirugía estética.
El caso continúa bajo investigación en Helsinki. Las autoridades deberán determinar qué ocurrió durante el procedimiento, si hubo alguna actuación irregular y si existe responsabilidad penal por la muerte de la joven.
Mientras avanza la investigación, la familia de Olivia mantiene su petición de esclarecer completamente el caso. Sus padres esperan conocer las circunstancias que llevaron a la muerte de su hija y que la justicia determine las responsabilidades que correspondan.
Hasta ahora, la Policía de Helsinki no ha divulgado detalles concluyentes sobre la investigación.
Tampoco se ha establecido públicamente una responsabilidad penal, por lo que cualquier señalamiento deberá quedar sujeto al resultado de las diligencias y al debido proceso.