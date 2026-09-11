La pista que conecta al Cártel del Diablo con la nueva masacre de Sulaco, Yoro

La Policía Nacional vincula de manera directa al denominado Cártel del Diablo con la muerte múltiple registrada en la aldea Las Cañas, en Sulaco, Yoro, donde tres personas fueron asesinadas, entre ellas una niña de tres años, según confirmó Wilber Mayes, director de Comunicaciones de la Policía Nacional.Mayes explicó que los agentes se desplazaron hasta el lugar para realizar el levantamiento de las escenas y recolectar los indicios que permitan esclarecer el crimen. Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como dos hombres adultos y una menor de edad.“Se le está deduciendo este hecho criminal de manera contundente a la estructura del Cártel del Diablo”, afirmó el portavoz policial durante una entrevista.Según Mayes, la vinculación de esta estructura criminal surge de información proporcionada por habitantes de la zona a los investigadores que llegaron al lugar tras el ataque. Los pobladores habrían señalado a miembros del grupo como responsables de la masacre.Pero el caso tomó una nueva dimensión cuando las autoridades localizaron, aproximadamente dos kilómetros más adelante de la vivienda donde fueron encontradas las primeras tres víctimas, a otras dos personas sin vida.De acuerdo con el funcionario, estas dos personas también presentaban heridas provocadas por arma de fuego. Equipos policiales se desplazaron hasta el sitio para realizar las diligencias y recolectar las evidencias correspondientes.“Cerca de este sector, donde aparecieron las primeras tres víctimas al interior de la casa, dos kilómetros más adelante otras dos personas están ya sin vida, también producto de armas de fuego”, detalló Mayes.El portavoz policial aseguró que las investigaciones continuarán para establecer si ambos hechos están relacionados y determinar la responsabilidad de los integrantes de la estructura criminal señalada. Hasta el momento, la Policía no ha informado públicamente las identidades de las otras dos víctimas.Mayes también confirmó que continúa vigente una recompensa de 500,000 lempiras por información que permita localizar a Esteban Gumercindo Ferreira Rodas, señalado por la Policía como cabecilla o líder del Cártel del Diablo. La recompensa forma parte de la cartilla de personas más buscadas de la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad.El funcionario explicó que la Policía Nacional ampliará el radio de sus operaciones en Yoro debido a que, según las investigaciones, integrantes de la estructura criminal estarían desplazándose hacia otros sectores para cometer acciones delictivas. “La instrucción directa del alto mando de la Policía Nacional y de la Secretaría de Seguridad es ampliar el radio”, sostuvo Mayes.La Policía mantiene las investigaciones en la zona de Sulaco para esclarecer la muerte de las cinco personas, establecer si los hechos están relacionados y determinar la participación de la estructura señalada. Mayes aseguró que las autoridades continuarán con las operaciones para evitar que el grupo criminal amplíe su margen de acción en el departamento de Yoro.