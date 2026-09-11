La pista que conecta al Cártel del Diablo con la nueva masacre de Sulaco, Yoro

Mayes también confirmó que continúa vigente una recompensa de 500,000 lempiras por información que permita localizar a Esteban Gumercindo Ferreira Rodas, señalado por la Policía como cabecilla o líder del Cártel del Diablo. La recompensa forma parte de la cartilla de personas más buscadas de la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad.