Una discusión y varios disparos: así fue la muerte de Vivian Vega en La Masica

Una discusión dentro de una vivienda terminó en tragedia para Vivian del Ángel Vega, de 25 años, quien murió tras recibir varios impactos de bala en la aldea San Antonio, municipio de La Masica, Atlántida.
De acuerdo con la información preliminar recabada en el lugar, el hecho ocurrió la noche del jueves en el interior de la vivienda que la joven compartía con su pareja sentimental.
Según el relato de testigos, Vivian y su pareja sostenían una acalorada discusión dentro del inmueble cuando, en determinado momento, el hombre habría sacado un arma de fuego.
El sospechoso habría disparado directamente contra la joven, provocándole varias heridas de bala. Tras el ataque, el hombre huyó de la vivienda y hasta ahora las autoridades no han revelado públicamente su identidad.
Luego de resultar herida, allegados auxiliaron a Vivian y la trasladaron de emergencia hasta una clínica privada de la zona, con la esperanza de que pudiera recibir atención médica y sobrevivir al ataque.
Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, el personal médico confirmó que la joven llegó al centro asistencial sin signos vitales.
El crimen provocó consternación entre los habitantes de la aldea San Antonio, donde familiares y allegados se reunieron posteriormente para darle el último adiós a la joven.
Mientras se desarrollaba el velatorio, personal de la Fiscalía llegó al lugar y realizó las diligencias correspondientes para retirar el cadáver de Vivian del Ángel Vega y trasladarlo a la morgue.
Paralelamente, agentes de investigación de la Policía Nacional se desplazaron hasta la zona para iniciar las primeras diligencias y tratar de establecer con precisión cómo ocurrió el crimen.
La pareja sentimental de Vivian es señalada de manera preliminar como el principal sospechoso del homicidio. Las autoridades continúan las investigaciones para localizarlo y determinar las circunstancias que rodearon la muerte violenta de la joven.