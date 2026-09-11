¿Quién es Jhon David Matute, acusado por la muerte del exfutbolista Kenny Martínez?

La Policía Nacional comenzó una nueva etapa en la investigación por la muerte del exfutbolista del Olimpia Kenny Bredenskie Martínez Webster, ocurrida el pasado 1 de septiembre en el sector de Punta Gorda, Roatán, Islas de la Bahía.
La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) informó que un joven, de 21 años, fue requerido la noche del jueves en el sector de French Harbour, Roatán, en cumplimiento de una orden de captura emitida por el Juzgado de Letras Departamental de Roatán.
Según la Policía Nacional, el joven es señalado como presunto implicado en el asesinato de Martínez Webster y se le supone responsable del delito de asesinato en perjuicio del exjugador. El detenido deberá comparecer ante las autoridades judiciales para responder por los hechos que se le imputan.
De acuerdo con la información proporcionada por la Policía, el joven fue identificado como Jhon David Matute Meléndez, es originario del municipio de José Santos Guardiola y reside en el sector de Camp Bay, perteneciente a ese mismo municipio de Islas de la Bahía.
La captura se produjo como parte de las diligencias desarrolladas por la DPI para esclarecer el crimen de Kenny Martínez, quien tenía 22 años cuando fue asesinado. Las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer con precisión cómo ocurrió el ataque y cuál habría sido la participación de cada uno de los sospechosos.
De acuerdo con el informe policial, el 1 de septiembre Kenny Martínez se movilizaba en su motocicleta por el sector de Punta Gorda cuando habría sido interceptado por dos individuos que se desplazaban en una motocicleta tipo montaña de color negro.
Los atacantes habrían disparado en repetidas ocasiones contra el joven futbolista, provocándole la muerte en el lugar. Después del ataque, los sospechosos habrían escapado con rumbo desconocido hacia el sector de Pollitilly Bay.
La DPI informó que continúa las investigaciones para identificar y capturar al segundo individuo que presuntamente participó en el crimen. Hasta ahora, la Policía no ha informado públicamente la identidad de esa segunda persona.
“El ciudadano detenido fue remitido ante las autoridades judiciales competentes, donde deberá responder por los hechos que se le imputan conforme al debido proceso establecido”, señaló la Policía Nacional en su comunicado.
Mientras avanza el proceso judicial contra el detenido, en Roatán persiste el recuerdo de Kenny Martínez, cuya muerte generó conmoción entre familiares, amigos y personas vinculadas al fútbol de la isla.
Martínez comenzó a destacar en el fútbol como delantero y sus condiciones lo llevaron en 2023 a incorporarse a las reservas del Olimpia. Su capacidad para marcar goles hizo que comenzara a llamar la atención dentro de la institución capitalina.
Sus actuaciones también fueron observadas por el entonces entrenador del primer equipo del Olimpia, el argentino Pedro Troglio, quien identificó en el joven atacante condiciones y potencial para continuar desarrollándose en el fútbol profesional.
Martínez fue promovido y tuvo la oportunidad de realizar una pretemporada con el plantel profesional del Olimpia. Aunque llegó a entrenar con el equipo dirigido por Troglio, no alcanzó a disputar un partido oficial con la camisa del conjunto blanco.
A sus 22 años, la carrera de Kenny Martínez quedó truncada por el ataque ocurrido en Punta Gorda. Ahora, mientras su familia y allegados esperan que se esclarezca el crimen, la Policía busca determinar la participación de los dos sospechosos y ubicar al segundo individuo señalado en la investigación.
La captura de Jhon David Matute Meléndez constituye, según la Policía, un avance en el caso, pero será el proceso judicial el que determine su responsabilidad penal. Mientras tanto, la DPI continúa con las diligencias para esclarecer completamente el asesinato del joven que llegó a ser considerado una de las promesas del fútbol de Roatán.