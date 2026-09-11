¿Quién será la próxima Miss Honduras Universo?

El camino hasta esta noche ha estado marcado por experiencias que pusieron a prueba a cada una de las candidatas. El certamen de belleza se realizará este viernes 11 de septiembre, a partir de las 7:00 p. m., en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl de San Pedro Sula y se transmitirá en las plataformas oficiales de Miss Honduras Universo.