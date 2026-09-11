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¿Quién será la próxima Miss Honduras Universo?

18 candidatas competirán esta noche por la corona de Miss Honduras Universo 2026 en San Pedro Sula.

  • Actualizado: 11 de septiembre de 2026 a las 10:31 -
  • Marisol Soto
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Esta noche sabremos a quién coronará Alejandra Fuentes, Miss Honduras Universo 2025. La ciudad industrial se viste de gala nuevamente para recibir uno de los momentos más esperados de la belleza nacional: la gran final de Miss Honduras Universo 2026.

Foto Instagram MHU
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Después de meses de preparación, disciplina y entrega, 18 candidatas llegan al escenario con la ilusión de conquistar una corona que representa mucho más que belleza: el reconocimiento a su esfuerzo, personalidad, preparación, causa social y capacidad para representar a Honduras.
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El camino hasta esta noche ha estado marcado por experiencias que pusieron a prueba a cada una de las candidatas. El certamen de belleza se realizará este viernes 11 de septiembre, a partir de las 7:00 p. m., en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl de San Pedro Sula y se transmitirá en las plataformas oficiales de Miss Honduras Universo.

 Foto Instagram MHU
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La reciente concentración en el municipio de Santa Cruz de Yojoa les permitió descubrir algunos de los encantos turísticos de la zona, crear momentos especiales y, al mismo tiempo, enfrentarse a diferentes actividades de evaluación.

 Foto Instagram Claudia Canahuati
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Cada jornada sumó aprendizajes y momentos que hoy forman parte de la historia de esta edición del certamen. La competencia es sana, pero reñida, pues todas las aspirantes poseen atributos dignos de una reina de belleza.

 Foto Instagram MHU
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Todas son mujeres profesionales, preparadas y con historias de superación que inspiran. Además, durante estos meses han trabajado para perfeccionar su pasarela, expresión, presencia y seguridad.

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La competencia preliminar, realizada el 9 de septiembre, fue el último gran vistazo para el jurado calificador antes de esta decisiva noche, en la que solo una podrá cumplir el sueño de obtener la corona y viajar al extranjero para representar a Honduras.

 Foto Instagram MHU
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El escenario del Centro de Convenciones del Hotel Copantl promete estar a la altura de una velada mágica, con una producción de primer nivel, glamour y todos los ingredientes para convertir la final en una noche inolvidable.

 Foto Instagram MHU
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Y para cerrar con broche de oro, la presencia de Fátima Bosch, actual Miss Universo, añadirá un momento particularmente simbólico a la celebración, pues será ella quien tenga el honor de coronar a la sucesora de Alejandra Fuentes, quien destacó en su rol de Miss Honduras Universo 2025.

 Foto Instagram Fátima Bosch
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A continuación las 18 candidatas, una de ella será coronada esta noche como Miss Honduras Universo. La primera de ellas es Yariela García, Comayagua.

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Luisa Pineda, San Francisco de Yojoa

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Anaís Vargas, Valle.

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Kennia Mondragón, Francisco Morazán.

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Waleska Méndez, Santa Bárbara.

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Claudia Canahuati, San Pedro Sula.

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Bridget Torres, La Lima.

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Sherley Tejada, El Paraíso.

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Stephie Morel, Cortés.

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Zully Paz, Atlántida.

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Kat Sarmiento, Copán.

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Mariela Solís, La Ceiba.

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Jackelline Baca, Choluteca.

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Rosa Olivares, La Paz.

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Esmeralda Castro, Yoro.

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Stephanie Guifarro, Comunidad Honduras USA.

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Seleny Pineda, Omoa.

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Luciana Núñez, Tegucigalpa.

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