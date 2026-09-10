Fátima Bosch: entre la corona y la controversia

Campaña digital negativa. "¡Espero que mueras mañana! ¡Tú y tu familia! ¡Fraude! ¡Qué vergüenza! ¡Espero que nunca encuentres felicidad y el karma te encuentre pronto! ¡Muere!", son algunos de los mensajes publicados contra la reina de belleza. A lo que ella respondió asegurando que su victoria “es un recordatorio de que las mujeres somos resilientes, capaces y poderosas”.