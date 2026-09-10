Menor realiza disparos intimidatorios en una escuela y luego se autolesiona

Según distintas versiones, el menor fue trasladado a la <b>Clínica Sagrado Corazón</b>. Se desconoce por el momento su estado de salud.<br />El incidente causó una importante consternación en la zona y la escuela se vio rodeada por equipos de policía, miembros de servicios de emergencias y padres de los alumnos del <b>Gabriel García Márquez</b>, preocupados por sus hijos.<br />"En este momento estamos en el colegio con las autoridades, verificando exactamente qué fue lo que pasó", agregó el alcalde.<br />El suceso se produce en el mismo día en que entra en vigor la decisión del presidente colombiano, <b>Abelardo de la Espriella</b>, de levantar la suspensión general de los permisos para portar armas, instaurada en 2015. EFE<br />