¡Nadie lo esperaba! Messi y Yamal sorprenden: un favorito por el Balón de Oro

La carrera por el Balón de Oro 2026 empieza a calentarse y el panorama no es el que muchos esperaban.
La lista de 30 nominados ya fue confirmada por France Football, pero la gran incógnita continúa siendo quién ocupará el primer lugar y quiénes completarán el podio en una de las ediciones más disputadas de los últimos años.
El rendimiento durante la temporada, los títulos conquistados y, especialmente, lo ocurrido en el Mundial de 2026 pueden terminar siendo factores determinantes para los votantes.
The Independent ha revelado en las últimas horas como estaría en estos momentos el ranking final del Balón de Oro 2026.
10-Vinicius: El atacante del Real Madrid aparece décimo en esta clasificación. Continúa siendo uno de los futbolistas más determinantes del mundo por su velocidad, desborde y capacidad para decidir partidos, aunque su posición en este Top 10 contrasta con las expectativas que existían alrededor de su candidatura en años anteriores.
9-Olise: El francés del Bayern Múnich ha ganado protagonismo por su calidad individual, capacidad para generar ocasiones y aporte ofensivo. Su inclusión por encima de figuras como Vinícius refleja el impacto que ha tenido durante la temporada.
8-Bellingham: El inglés vuelve a formar parte del grupo de candidatos gracias a su influencia en el Real Madrid y su capacidad para aparecer en zonas decisivas. El inglés combina llegada, físico, técnica y liderazgo, características que lo mantienen entre los futbolistas más importantes de su generación.
7-Haland: El delantero del Manchester City continúa siendo uno de los máximos referentes goleadores del fútbol mundial. Su capacidad para marcar diferencias dentro del área y sus registros ofensivos lo mantienen en la conversación, aunque en este listado aparece por detrás de varios de sus principales rivales.
6-Dembélé: El francés llega a la carrera como el actual ganador del Balón de Oro. Su temporada con el Paris Saint-Germain lo mantiene entre los grandes nombres, aunque en este ranking aparece por detrás de otros jugadores.
5-A sus 39 años, Messi vuelve a aparecer entre los grandes candidatos. El argentino fue incluido en la lista oficial de 30 nominados después de una temporada destacada con Inter Miami y una actuación importante con Argentina, que alcanzó la final del Mundial. Busca lo que sería su noveno Balón de Oro.
4-Mbappé: El francés sigue instalado entre los grandes aspirantes. Su capacidad goleadora y protagonismo con el Real Madrid lo mantienen en la conversación, mientras que su actuación mundialista también pesa en la valoración. Además, se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales durante 2026.
3-Lamine Yamal: El joven delantero del Barcelona vuelve a colocarse entre los principales candidatos. Su talento, capacidad para desequilibrar y protagonismo con España lo convierten nuevamente en uno de los nombres más fuertes de la nueva generación. Además, ya había terminado segundo en el Balón de Oro 2025, solamente por detrás de Dembélé.
2-Harry Kane: atraviesa una temporada espectacular y llega a la carrera individual con números goleadores extraordinarios. Marcó 73 goles entre club y selección, además de liderar al Bayern Múnich hacia un triplete y tener un papel importante con Inglaterra en el Mundial.
1-Rodri: El ahora centrocampista del Barcelona aparece en la primera posición. Su candidatura está respaldada por su enorme influencia en el juego y, especialmente, por el peso que tuvo con España durante el Mundial.