Misterio y tragedia en EE UU: joven hondureño muere atropellado en solitario mirador de Nevada

Desafortunadamente, este lunes los familiares recibieron la trágica noticia del atropellamiento. De acuerdo con informes citados por el medio El Paso, la Patrulla de Carreteras de Nevada indicó que el accidente ocurrió a las 10:43 p.m. del viernes, cuando un vehículo Mercedes-Benz impactó al joven; el conductor permaneció en el lugar y cooperó con las autoridades.