Misterio y tragedia en EE UU: joven hondureño muere atropellado en solitario mirador de Nevada

Una profunda consternación embarga a la comunidad hondureña tras confirmarse el trágico fallecimiento del joven compatriota Jairo Nehemias Cruz, de 19 años de edad, quien perdió la vida trágicamente en Nevada, Estados Unidos.
El joven era originario del municipio de Piraera, en el departamento de Lempira, desde donde había emigrado hace cinco años con la ilusión de construir un mejor futuro para él y su familia.
Su desaparición provocó gran alarma desde el pasado viernes 4 de septiembre, cuando fue visto por última vez alrededor del sitio conocido como el Mirador de Lake Mead, según denunciaron sus familiares.
“Las personas con las que él había ido ahí lo dejaron tirado, según, con otras personas desconocidas”, expresó con profunda angustia su hermana, Sarahi Cruz, a través de publicaciones difundidas en redes sociales durante los días de búsqueda.
Desafortunadamente, este lunes los familiares recibieron la trágica noticia del atropellamiento. De acuerdo con informes citados por el medio El Paso, la Patrulla de Carreteras de Nevada indicó que el accidente ocurrió a las 10:43 p.m. del viernes, cuando un vehículo Mercedes-Benz impactó al joven; el conductor permaneció en el lugar y cooperó con las autoridades.
Pese a los reportes policiales, los allegados exigen una investigación exhaustiva para aclarar las circunstancias de su muerte. “Lo que quiero es que salga la verdad... ¿qué saben sus amigos? ¿Si estaban o no? ¿O si me lo dejaron solito?”, recriminó su hermana Sarahi, al señalar la falta de respuestas claras sobre lo acontecido.
Cruz recién se había mudado a un apartamento con su pareja, con quien procrearon un pequeño niño de tres años. Según relató su pareja, entre los grandes sueños del joven estaba comprarle una casa a su madre en Honduras.
Tras la dolorosa pérdida, la familia ha emprendido una campaña de recaudación de fondos para repatriar su cuerpo a Honduras y darle cristiana sepultura en su tierra natal. Aquellas personas que deseen colaborar pueden realizar sus aportes mediante Zelle al número (775) 910-0601, a nombre de Glendy Henriquez.