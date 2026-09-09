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La fiesta de Motagua, el villano del Alianza, enfado con el árbitro y rubia roba miradas

Bellas chicas motagüenses cautivaron, el error que condenó al Alianza y reclamos contra los árbitros.

  • Actualizado: 09 de septiembre de 2026 a las 23:44 -
  • Redacción La Prensa
La fiesta de Motagua, el villano del Alianza, enfado con el árbitro y rubia roba miradas
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Las imágenes de la goleada que le recetó Motagua (3-0) al Alianza de El Salvador en la ida de cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026 de la Concacaf.

 FOTOS: David Romero
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La afición de Motagua no llenó el estadio Nacional Chelato Uclés, pero los hinchas que llegaron no pararon de alentar a su equipo.
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Con bombos le pusieron ritmo los aficionados motagüenses a las canciones para su equipo.
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Este fue el 11 titular del Motagua para enfrentar al Alianza con algunas novedades: 22. Luis Ortiz; 35. Cristopher Meléndez, 34. Giancarlo Sacaza, 4. Luis Vega, 17. Clever Portillo; 5. Óscar Discua, 8. Denis Meléndez, 23. Alejandro Reyes; 27. Jeffryn Macías, 21. Jesús Batiz y 19. Rodrigo de Olivera.
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La formación del Alianza ante Motagua: 13. Mario González; 03. Julio Sibrián, 16. Henry Romero, 26. Noel Rivera, 56. David León; 06. Narciso Orellana, 08. Harold Osorio, 14. William Parra; 07. Matías Mier, 10. Leonardo Menjívar y 19. Nelson Rodríguez.
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La belleza de las aficionadas del Motagua se hizo presente en el estadio Nacional Chelato Uclés.
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Otras dos guapas seguidoras del Motagua que celebraron la victoria contra el Alianza salvadoreño.
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¿Quién es? La hermosa rubia que robó miradas en el estadio Nacional Chelato Uclés durante el partido Motagua vs Alianza.
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El entrenador de la Selección de Honduras, José Francisco Molina, estuvo presente en uno de los palcos del estadio Nacional junto a miembros de su cuerpo técnico.
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Emilio Izaguirre, hijo del director deportivo del Motagua, llegó con una bota al recinto capitalino. El hijo de Milo se lesionó.
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Al minuto 7 llegó la jugada que marcó el partido para Alianza. Julio Cibrián se equivocó y se barrió de forma temeraria contra Jeffryn Macías, lo que le costó la expulsión.
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El árbitro guatemalteco Cristopher Corado no perdonó al defensa central del equipo salvadoreño y le sacó roja directa. La jugada incluso fue revisada en el VAR, pero el árbitro central mantuvo su decisión. Alianza se quedó con un jugador menos desde los primeros minutos del partido y señalan al jugador como el culpable de la derrota.
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Motagua no perdonó. Denis Meléndez sacó un centro justo tras una gran jugada colectiva y Óscar Discua llegó para definir de taquito y poner a ganar a los azules ante Alianza a los 29 minutos.
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Motagua celebró con todo el gol que los ponía en ventaja en el marcador en este juego de ida.
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Óscar Padilla Discua celebrando su golazo de tacón que adelantó al Motagua.
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Jeffryn Macías concretó su buen partido marcando el gol del 2-0 del Motagua y celebró besando el escudo del club azul.
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Rodrigo de Olivera y Óscar Padilla Discua se fueron encima de Jeffryn Macías para celebrar el 2-0 de Motagua ante Alianza.
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Por sino había quedado claro, Jeffryn Macías demostró su amor al Motagua con el gol que hizo ante Alianza.
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Alejandro Reyes buscó su gol y lo encontró en los últimos minutos con un disparo de zurda imparable.
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La unión del Motagua en el festejo del gol de Alejandro Reyes contra el Alianza de El Salvador.
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Alejandro Reyes fue otro de los jugadores destacados de Motagua en el triunfo contra el Alianza de El Salvador.
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La dedicatoria especial de Alejandro Reyes tras su gol que cerró el triunfo contra el Alianza de El Salvador.
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Tras el pitazo final, jugadores de Motagua y Alianza se pusieron de rodillas y agradecieron a Dios.
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Además, el capitán y cuerpo técnico del Alianza le reclamaron al árbitro principal tras el final del partido.
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El Alianza mostró su enfado por la polémica decisión del árbitro Cristopher Corado de no expulsar a Cristopher Meléndez al cometer una falta siendo último hombre e impidieron el avance del jugador rival.
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El entrenador del Alianza, Roberto Pompei, reaccionó molestó contra el árbitro Cristopher Corado.
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La tristeza de los jugadores del Alianza en la derrota contra el Motagua en el estadio Nacional Chelato Uclés.
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La tristeza de los jugadores del Alianza en la derrota contra el Motagua en el estadio Nacional Chelato Uclés.
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