¡Locura azul! Bellas chicas y una marea de aficionados del Alianza

¡Gran ambiente en el Estadio Nacional! Motagua confirma lesionado, Alianza armó una tremenda fiesta y la sorpresa de Concacaf en el Estadio Nacional. Foto David Romero
Este fue el preciso momento en el que los jugadores del Alianza arribaron al Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
Los medios deportivos salvadoreños hicieron el viaje hasta el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
Solo miren el tremendo ambientazo de la afición del Alianza, el equipo más popular de ese país centroamericano.
Alianza de El Salvador tiene entre ceja y ceja arrancarle puntos al Motagua. UN empate o un triunfo los pone en la siguiente ronda de la Copa Centroamericana.
Nuestros periodistas Carlos Castellanos y Erlin Varela en la cobertura del choque entre Motagua vs Alianza de El Salvador.
OFICIAL: La pantalla gigante del Estadio Nacional vuelve a funcionar en el recinto capitalino.
¡Cuidado, muchachos! Estos hinchas del Motagua se arriesgan para poner esta pancarta del mimado en sol norte del Estadio Nacional.
Rodrigo de Olivera podría ser titular con Motagua ante Alianza en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
Luis Vega regresa al 11 inicial tras estar lesionado varías semanas.
La afición de Motagua dice presente en el Chelato Uclés para este duelo internacional.
Emilio Izaguirre, hijo del director deportivo del Motagua, llegó con una bota al recinto capitalino. El hijo de Milo se lesionó.
El VAR sí estará presente en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
Los Revolucionarios también armaron su ambiente en su respectiva caminata en el Estadio Nacional.
Ellos llevaron la bandera del Motagua al recinto capitalino. Esperan tener una noche redonda en el Estadio Nacional.
Estas dos bella aficionadas de Motagua posaron para el lente de Diario LA PRENSA en la previa del duelo contra Alianza.