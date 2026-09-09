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¡Locura azul! Bellas chicas y una marea de aficionados del Alianza

Así se vivió el ambiente en la previa del Motagua vs Alianza por los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

  • Actualizado: 09 de septiembre de 2026 a las 20:38 -
  • Redacción La Prensa
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¡Gran ambiente en el Estadio Nacional! Motagua confirma lesionado, Alianza armó una tremenda fiesta y la sorpresa de Concacaf en el Estadio Nacional. Foto David Romero
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Este fue el preciso momento en el que los jugadores del Alianza arribaron al Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
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Los medios deportivos salvadoreños hicieron el viaje hasta el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
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Solo miren el tremendo ambientazo de la afición del Alianza, el equipo más popular de ese país centroamericano.
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Alianza de El Salvador tiene entre ceja y ceja arrancarle puntos al Motagua. UN empate o un triunfo los pone en la siguiente ronda de la Copa Centroamericana.
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Nuestros periodistas Carlos Castellanos y Erlin Varela en la cobertura del choque entre Motagua vs Alianza de El Salvador.
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OFICIAL: La pantalla gigante del Estadio Nacional vuelve a funcionar en el recinto capitalino.
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¡Cuidado, muchachos! Estos hinchas del Motagua se arriesgan para poner esta pancarta del mimado en sol norte del Estadio Nacional.
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Rodrigo de Olivera podría ser titular con Motagua ante Alianza en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
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Luis Vega regresa al 11 inicial tras estar lesionado varías semanas.

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La afición de Motagua dice presente en el Chelato Uclés para este duelo internacional.

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Emilio Izaguirre, hijo del director deportivo del Motagua, llegó con una bota al recinto capitalino. El hijo de Milo se lesionó.
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El VAR sí estará presente en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
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Los Revolucionarios también armaron su ambiente en su respectiva caminata en el Estadio Nacional.
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Ellos llevaron la bandera del Motagua al recinto capitalino. Esperan tener una noche redonda en el Estadio Nacional.
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Estas dos bella aficionadas de Motagua posaron para el lente de Diario LA PRENSA en la previa del duelo contra Alianza.

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