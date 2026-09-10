Masivos cortes de energía afectarán varios sectores de Honduras este viernes 11 de septiembre

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció una serie de interrupciones programadas del servicio eléctrico para este viernes 11 de septiembre, debido a trabajos de mantenimiento general en distintos circuitos.
En el Distrito Central, la suspensión estará relacionada con labores de mantenimiento en el circuito de la subestación La Leona. El corte está programado entre las 9:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.
Entre los sectores de Tegucigalpa que resultarán afectados se encuentran los barrios El Bosque, El Edén, Guanacaste, La Reforma, El Manchén, San Pablo, Reparto Abajo y Reparto Arriba.
También se contempla la interrupción del servicio en la avenida La Paz, la zona de la Embajada de Estados Unidos, Brisas del Picacho, colonia Viera, Jacarandas, Casamata, Marichal y Canaán.
La suspensión alcanzará además sectores como Guillén, Santa Rosa, Suazo Córdova, Bolívar, Villas del Río, Las Joyas, El Rincón, Villa Delmy, Modesto Rodas Alvarado y Las Minitas.
Asimismo, figuran entre las zonas afectadas parte de la colonia 21 de Octubre, el Campus de la UNICAH, el cuartel policial de Casamata, las oficinas de la Alcaldía Municipal del Distrito Central y la residencial Leona del Rincón.
En el departamento de Atlántida también se realizarán trabajos en la subestación Tela, donde la ENEE programó mantenimiento general del circuito durante el mismo horario, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
La interrupción en Tela abarcará sectores como las colonias Ruth García, Millennium etapas II y III, Buena Vista, Los Pinos y Richard Wayfort, además de distintas comunidades ubicadas en la carretera hacia Tornabé.
Entre las zonas rurales incluidas en la programación figuran Puerto Arturo, La Esperanza, Nueva Esperanza, La Tarraloza, San Alejo, El Junco, El Guano, El Jute, El Milagro, Arena Blanca, Cerritos y La Montañita.
También se reportan cortes en Citronela, La Ica, Buenos Aires, Uluita, Los Patos, Los Cocos, Morején, Agua Blanca, Peimán, La Fortuna, La Unión, Villa Franca, Agua Chiquita y sectores cercanos a Laguna de los Micos.
La programación de la ENEE también contempla afectaciones en la zona de La Lima y San Manuel, Cortés, específicamente en residencial Oro Verde y la colonia Casenave.
La empresa estatal recomienda a los usuarios de los sectores incluidos en la programación tomar las previsiones necesarias durante el período de mantenimiento. Las interrupciones son de carácter programado y podrían variar de acuerdo con el desarrollo de los trabajos.