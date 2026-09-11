Playas, naturaleza y aventura en el Feriado Morazánico 2026: descubre la “novia de Honduras”

La Ceiba, también conocida como la "novia de Honduras", se convierte en una de las opciones para los viajeros que quieren aprovechar sus días libres este Feriado Morazánico 2026. Estos son los destinos que puedes incluir en tu recorrido para disfrutar todo lo que ofrece el Caribe hondureño.
Playa de La Ceiba: Ideal para disfrutar del mar Caribe sin salir de la ciudad y aprovechar para caminar por la costa. Es una opción para relajarse, nadar y compartir en familia y con amigos. Su paisaje combina el mar con las montañas que rodean La Ceiba.
Malecón ceibeño: Es un espacio ideal para caminar, tomar fotografías, disfrutar del ambiente de la ciudad y contemplar el mar. Visitar el muelle es una parada sencilla para conocer uno de los sitios más representativos de La Ceiba.
Pico Bonito: Este destino ofrece senderos, ríos y espacios ideales para quienes disfrutan del contacto con la naturaleza. También es posible encontrar diferentes actividades de aventura en sus alrededores. Una parada imprescindible para quienes buscan explorar durante la Semana Morazánica.
Rafting en Pico Bonito: Perfecto para disfrutar de una experiencia llena de adrenalina recorriendo el río Cangrejal. El rafting permite disfrutar de la aventura mientras se atraviesan los paisajes naturales de Pico Bonito. La actividad se realiza con guías y equipo especializado. Es una opción para quienes quieren agregar emoción a sus vacaciones.
Cascada El Bejuco: Es una excelente opción para quienes disfrutan caminar. El recorrido comienza desde Pico Bonito hasta la cascada. Al llegar, la caída de agua ofrece un espacio para descansar y refrescarse. Una alternativa perfecta para combinar senderismo y naturaleza.
Río Cangrejal: Es uno de los principales lugares para disfrutar de actividades de aventura en La Ceiba. Aquí se puede practicar rafting, caminar por sus alrededores o disfrutar de sus aguas. El río está rodeado por los paisajes montañosos de Pico Bonito. Una visita a este lugar es ideal para quienes quieren pasar el día entre naturaleza y aventura.
Playa Sambo Creek: Es un lugar donde se puede disfrutar de un ambiente tranquilo. Aquí se puede nadar, caminar junto al mar y disfrutar de la gastronomía garífuna. El destino combina playa, naturaleza y cultura en una misma experiencia.
Río Sambo Creek: Además de la playa, se puede disfrutar de su río, sus aguas y su vegetación. Este lugar permite realizar recorridos y pasar un día rodeado de naturaleza. Es una opción diferente para quienes buscan alejarse de los sitios más concurridos.
Refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado: Para disfrutar de la naturaleza de este lugar hay que recorrer en lancha los canales y manglares. Durante el trayecto se puede observar la fauna y los diferentes ecosistemas de la zona. El recorrido ofrece una experiencia en contacto con la naturaleza, lejos del movimiento de la ciudad. Una alternativa para quienes prefieren aventura, paisajes y vida silvestre.
Río Zacate: Es un área natural donde se puede realizar senderismo. El camino permite descubrir cascadas, pozas y paisajes rodeados de vegetación. La caminata convierte el trayecto en parte de la aventura. Una opción para quienes disfrutan de explorar y refrescarse en espacios naturales.