Playas, naturaleza y aventura en el Feriado Morazánico 2026: descubre la “novia de Honduras”

Refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado: Para disfrutar de la naturaleza de este lugar hay que recorrer en lancha los canales y manglares. Durante el trayecto se puede observar la fauna y los diferentes ecosistemas de la zona. El recorrido ofrece una experiencia en contacto con la naturaleza, lejos del movimiento de la ciudad. Una alternativa para quienes prefieren aventura, paisajes y vida silvestre.