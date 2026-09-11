Cortes de energía este sábado 12 de septiembre en 40 sectores de Comayagua; cancelan otras zonas

También están contempladas Loma Ocotes, Los Alfaros, Los Jardines, El Olvido, aldea La Esperanza, El Tablón, La Soledad, El Plan Grande, San Andrés, Los Anices, Las Lajas, Dulce Nombre, Los Alpes, Cabeceras, Terreritos, Palo de Agua, El Mango, El Mal Paso, Minas de Oro, Joya de Mulas, San José del Coyolar, El Hielo y Quebrada Amarilla. Los trabajos corresponden al cambio de la estructura dañada en La Libertad, Comayagua.