Cortes de energía este sábado 12 de septiembre en 40 sectores de Comayagua; cancelan otras zonas

Al menos 40 comunidades de Comayagua tendrán interrupciones en el servicio de energía eléctrica este sábado 12 de septiembre debido a un cambio de emergencia de una estructura dañada en el sector de La Ceibita y La Libertad.
Los trabajos estarán a cargo de la subestación Comayagua y corresponden a la sección del circuito CYG-L306. Según la programación, las labores comenzarán a las 8:15 de la mañana y se extenderán hasta las 2:15 de la tarde.
Durante ese período, el servicio será interrumpido en comunidades como San Jerónimo, Las Maderas, Fátima, La Cuesta, El Espino, La Laguna, Rancho Grande, Miraflores, San Luis, Jamalteca, La Libertad, Ojo de Agua, San Rafael y Corralito.
También están contempladas Loma Ocotes, Los Alfaros, Los Jardines, El Olvido, aldea La Esperanza, El Tablón, La Soledad, El Plan Grande, San Andrés, Los Anices, Las Lajas, Dulce Nombre, Los Alpes, Cabeceras, Terreritos, Palo de Agua, El Mango, El Mal Paso, Minas de Oro, Joya de Mulas, San José del Coyolar, El Hielo y Quebrada Amarilla. Los trabajos corresponden al cambio de la estructura dañada en La Libertad, Comayagua.
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) canceló los cortes del servicio eléctrico que estaban programados para este sábado 12 de septiembre en varios sectores de Comayagua, donde se realizarían trabajos de instalación de cable XLPE y mantenimiento general de los circuitos de distribución.
Los trabajos estaban previstos de 8:30 a. m. a 2:30 p. m. en los circuitos CYG-L386 y CYC-L316, correspondientes a la subestación Comayagua. Sin embargo, ambos fueron marcados como cancelados en la programación de interrupciones de la empresa estatal.
Entre los sectores que inicialmente estaban contemplados figuran barrios y colonias de la ciudad de Comayagua, así como zonas rurales y comunidades cercanas. La suspensión de estos trabajos significa que los abonados incluidos en la programación ya no deberán considerar el corte anunciado para el horario establecido.
En la ciudad estaban incluidos el barrio Cabañas, Hospital Santa Teresa, Mall Premier, Centro Médico Comayagua Colonial, barrio Arriba, Centro de Especialidades Médicas del Valle, barrio El Inva y colonia Mazzarella.
También figuraban Brisas del Humuya, Instituto León Alvarado, Metro Plaza, barrios Los Lirios, San Sebastián, La Caridad y Torondón, además de Suyapa, Lomas del Río, residencial Villa Ernestina, La Sabana, colonia Boquín y Cerro El Nance.
La programación cancelada también comprendía sectores como barrio El Centro, La Joya, San Francisco, Poder Judicial, Instituto Marista La Inmaculada, Plaza Central León Alvarado, residencial Villa Francis, Iglesia La Caridad, Iglesia Inmaculada Concepción y Plaza Centro.
Fuera de la ciudad, la lista incluía comunidades como Generación Churune, Independencia, colonia Mejicapa, Casa Blanca, Jarín, San Martín, Los Almendros, La Zarcita, Pinto, Fuerzas Armadas, Milagro de Dios y Voluntades Unidas, entre otras.
Asimismo, estaban contempladas zonas como Policía Nacional, Iván Betancourth, 9 de Noviembre, Sagrado Corazón, residencial Villa Santa Martha, Las Anonas, Valle de Ángeles, Piedras Azules, El Sauce, El Roblito, Cacahuapa, Guasistagua, Plan de la Rosa, Celequitos, Buena Vista del Norte y Agua Blanca.
Al quedar cancelados los trabajos de ambos circuitos, la interrupción eléctrica anunciada para este sábado no se realizará conforme a esa programación.