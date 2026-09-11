¿Historia o las estrellas? Dos museos para descubrir y conocer en San Pedro Sula

Pero para aprender más de cerca sobre astronomía, el Museo para la Infancia incluye un planetario, donado por la Embajada de Japón. Fue fundado el 17 de enero de 2002 por el alcalde Roberto Larios Silva e inaugurado por la astronauta japonesa Chiaki Mukai en 2003 y ese mismo año recibió la visita de la princesa Sayako. El museo abre sus puertas martes y domingo de 8:00 am a 4:00 pm.