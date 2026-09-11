Así fue la llegada de bandas colombianas que engalanarán desfiles y al centenerario JTR

Los integrantes del Liceo Lunita de Chía llegan a Honduras para engalanar la competencia de bandas por el centenario del Instituto José Trinidad Reyes (JTR) y participar en los desfiles del 15 de septiembre.
La delegación de 122 colombianos llegó al Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, donde fue recibida en un ambiente festivo y de hermandad. Los visitantes arribaron al país con entusiasmo para compartir y participar en las celebraciones de estas fiestas patrias.
Un grupo de docentes, acompañado por integrantes de la Banda del Instituto José Trinidad Reyes, recibió al primer grupo de la delegación colombiana a su llegada a Honduras.
El Liceo Lunita de Chía es una reconocida institución educativa de Colombia, fundada hace más de 25 años en el municipio de Chía, Cundinamarca.
Su agrupación musical es ampliamente reconocida a nivel internacional y recientemente llegó a Honduras con el objetivo de compartir su talento durante las celebraciones por los 205 años de independencia del país.
De acuerdo con el director del JTR, Wilson Mejía, las agrupaciones colombianas no competirán en ninguna categoría debido a su nivel artístico y al tipo de formación que representan. Sin embargo, realizarán presentaciones especiales durante el evento, que reunirá a bandas de todo el país.
Las autoridades locales destacaron que las agrupaciones invitadas son bandas coloridas, con instrumentos de alto nivel, cuya presencia dará un realce especial a la competencia. “Se trata de una participación histórica para el país”, expresó el director.
De acuerdo con los organizadores, esta será la primera vez que dos bandas extranjeras participen en las celebraciones de la independencia de Honduras, lo que representa una oportunidad para fortalecer los lazos culturales y artísticos entre ambos países.
En la agenda también se contempla llevar a las bandas colombianas a las históricas ruinas de Copán, con el propósito de que conozcan parte de la cultura hondureña y visiten el parque arqueológico.
La participación de las dos bandas colombianas forma parte de una agenda especial con la que el Instituto José Trinidad Reyes busca proyectar su centenario como una celebración que trascienda lo educativo y abarque también los ámbitos cultural y cívico.