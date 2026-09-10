Esto se sabe de José Rodríguez, el joven repartidor asesinado en La Lima

Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este jueves en el sector de Lima Vieja, en pleno centro del municipio de La Lima, Cortés.
La víctima fue identificada preliminarmente como José Luis Rodríguez, de aproximadamente 25 años. De acuerdo con la información proporcionada en el lugar, vestía una camisa verde y jeans azules.
Paramédicos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio tras reportarse el ataque; sin embargo, al llegar confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.
Agentes de la Policía Nacional acordonaron la escena del crimen y permanecieron en el lugar a la espera de personal de Medicina Forense para realizar el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes.
Según pobladores del sector, la víctima era conocida popularmente como “Zacatillo”. Familiares llegaron al lugar y, entre lágrimas, reconocieron preliminarmente el cuerpo.
De acuerdo con la información preliminar recopilada por el comisario Estrada, jefe de la Policía de La Lima, el atacante se habría conducido en una motocicleta. Supuestamente, redujo la velocidad sin detenerse y disparó en reiteradas ocasiones contra Rodríguez, quien se encontraba sentado.
Las autoridades también conocieron que la víctima se habría dedicado a realizar entregas a domicilio y “mandaditos” en el municipio. Según personas consultadas en el sector, trabajaba como repartidor para una farmacia local.
El comisario Estrada señaló que, por ahora, la Policía Nacional no establece un móvil del crimen y que las investigaciones continúan para determinar qué ocurrió y cuáles fueron las razones del ataque.