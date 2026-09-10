Lindas chicas del Marathón adornan el Morazán ante Alajuelense y la figura en el palco

En imágenes el gran ambiente de la afición del Marathón y bellas chicas en el partido contra Alajuelense por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026 de la Concacaf.
La afición verdolaga ingresó desde horas muy tempranas al Estadio Morazán para apoyar a su equipo ante el Alajuelense por los cuartos de final de la Copa Centroamericana.
Los aficionados del Marathón hicieron filas desde temprano para tener su lugar en el estadio Morazán.
Marathón se enfrenta este jueves al Alajuelense por los cuartos de final de ida de la Copa Centroamericana, el duelo más atractivo de esta fase eliminatoria del torneo regional.
Los verdolagas se dieron cita en un momento importante para apoyar a su equipo en la Copa Centroamericana.
Una hora antes se acomodaron aficionados en sus asientos para la disfrutar de la previa del partido.
Miles de aficionados del Marathón llegaron al estadio Morazán para el partido contra el Alajuelense de Costa Rica.
El conjunto hondureño llega a esta instancia después de finalizar en el segundo lugar del Grupo B con siete puntos, mientras que los "manudos" terminaron como líderes del Grupo A con nueve unidades. Ahora, ambos equipos se miden por un boleto a las semifinales de una competición que reúne a los principales clubes del área.
Guapas aficionadas del Marathón robaron miradas en el estadio Morazán durante el partido.
El exfutbolista verdolaga Mariano Acevedo no se quiso perder el partido contra Alajuelense.
Esta linda aficionada del Marathón disfruta del partido de su equipo contra Alajuelense.
Una fotito para el recuerdo de ver a su amado equipo en la Copa Centroamericana.
Ellas también posaron para la cámara antes del inicio del partido Marathón vs Alajuelense.
Con su linda sonrisa esta joven aficionada del Marathón posó para el lente de Diario LA PRENSA.
A pesar de su ausencia, el delantero estrella Nicolás Messiniti ha estado presente en el palco para apoyar a sus compañeros en este primer partido ante el tricampeón de la Copa Centroamericana.
Daniel Otero, presidente del Marathón, no se quiso perder el partido contra el Alajuelense.