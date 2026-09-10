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Lindas chicas del Marathón adornan el Morazán ante Alajuelense y la figura en el palco

Ambientazo en el estadio Morazán con el partido Marathón vs Alajuelense por la Copa Centroamericana.

  • Actualizado: 10 de septiembre de 2026 a las 19:09 -
  • Redacción La Prensa
Lindas chicas del Marathón adornan el Morazán ante Alajuelense y la figura en el palco
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En imágenes el gran ambiente de la afición del Marathón y bellas chicas en el partido contra Alajuelense por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026 de la Concacaf.

 FOTOS: Neptalí Romero y Moisés Valenzuela
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La afición verdolaga ingresó desde horas muy tempranas al Estadio Morazán para apoyar a su equipo ante el Alajuelense por los cuartos de final de la Copa Centroamericana.
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Los aficionados del Marathón hicieron filas desde temprano para tener su lugar en el estadio Morazán.
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Marathón se enfrenta este jueves al Alajuelense por los cuartos de final de ida de la Copa Centroamericana, el duelo más atractivo de esta fase eliminatoria del torneo regional.
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Los verdolagas se dieron cita en un momento importante para apoyar a su equipo en la Copa Centroamericana.
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Una hora antes se acomodaron aficionados en sus asientos para la disfrutar de la previa del partido.
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Miles de aficionados del Marathón llegaron al estadio Morazán para el partido contra el Alajuelense de Costa Rica.
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El conjunto hondureño llega a esta instancia después de finalizar en el segundo lugar del Grupo B con siete puntos, mientras que los "manudos" terminaron como líderes del Grupo A con nueve unidades. Ahora, ambos equipos se miden por un boleto a las semifinales de una competición que reúne a los principales clubes del área.
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Guapas aficionadas del Marathón robaron miradas en el estadio Morazán durante el partido.
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El exfutbolista verdolaga Mariano Acevedo no se quiso perder el partido contra Alajuelense.
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Esta linda aficionada del Marathón disfruta del partido de su equipo contra Alajuelense.
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Una fotito para el recuerdo de ver a su amado equipo en la Copa Centroamericana.
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Ellas también posaron para la cámara antes del inicio del partido Marathón vs Alajuelense.
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Con su linda sonrisa esta joven aficionada del Marathón posó para el lente de Diario LA PRENSA.
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A pesar de su ausencia, el delantero estrella Nicolás Messiniti ha estado presente en el palco para apoyar a sus compañeros en este primer partido ante el tricampeón de la Copa Centroamericana.
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Daniel Otero, presidente del Marathón, no se quiso perder el partido contra el Alajuelense.
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