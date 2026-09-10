Barcelona lo vende, América por un Real Madrid y fichaje bomba de Neymar al Santos

Continúan las novedades en el fútbol internacional, donde los principales clubes siguen protagonizando movimientos en el mercado con fichajes, salidas de jugadores y renovaciones de contrato.
Imanol Alguacil ya tiene nuevo reto en los banquillos. El exentrenador de la Real Sociedad ha alcanzado un acuerdo para dirigir a Olympiacos en sustitución del también español José Luis Mendilibar. Esta oportunidad le llega a Imanol tras un efímero y amargo paso por el fútbol de Arabia Saudí al frente del Al-Shabab.
En el cierre del mercado de fichajes del fútbol colombiano, Millonarios hizo oficial una de las contrataciones más llamativas al anunciar la llegada del experimentado Juan Guillermo Cuadrado.
El Wolverhampton ha anunciado la incorporación de Betrand Traoré. El jugador burkinés de 31 años estaba sin equipo desde su salida del Sunderland y se suma a las filas de los Wolves, que la pasada temporada bajó de categoría a la Championship.
Sofyan Amrabat (30 años), quien en agosto fichó por el Ajax, ha anunciado su adiós a la selección de Marruecos mientras siga en el cargo Mohamed Ouahbi, el actual seleccionador
Botafogo ha contratado al atacante marroquí Hakim Ziyech, exjugador de clubes como Chelsea y Ajax, que disputó dos mundiales y al que el club brasileño le ofreció un contrato de dos años.
El Málaga CF podría estar valorando la incorporación de Anthony Martial. El francés ha rescindido su contrato con el Monterrey y sería ahora mismo es agente libre.
Richarlison atraviesa un momento complicado en el Tottenham y su futuro en el conjunto inglés estaría cada vez más lejos de estar asegurado. El delantero brasileño estaría evaluando incluso emprender acciones legales contra el club con el objetivo de rescindir su contrato y quedar libre para buscar un nuevo destino. La situación se agravó después de que Tottenham decidiera dejar al atacante fuera de la lista de jugadores inscritos para disputar la Premier League.
Según el medio Football Insider, el Everton habría intentado traer de vuelta a Richarlison este pasado verano, en una operación que se cayó ya que se habrían negado a igualar el precio pedido por el Tottenham Hotspur.
Lovro Chelfi (19 años) pone fin a su etapa en el FC Barcelona. Un año después de su incorporación procedente del NK Kustosija, el mediapunta croata ha sido traspasado al Diriyah Club de Arabia Saudí y no continuará en el club. El Barça no especificó el precio de venta de Chelfi, aunque sí detalló que se reservará un porcentaje de una futura venta del futbolista.
El futuro de Estêvão en el Chelsea parece estar definido. De acuerdo con información publicada por The Telegraph, el joven futbolista brasileño no se moverá del conjunto londinense y continuará formando parte de los planes del equipo.
El periodista colombiano Pipe Sierra informó este jueves, a través de su cuenta de X, antes conocida como Twitter, que James Rodríguez tiene un acuerdo verbal para convertirse en nuevo jugador de Atlético Nacional.
Philippe Coutinho (34 años) está a punto de convertirse en nuevo jugador del Santos, según apuntan los medios brasileños. El acuerdo es total a falta de las pruebas médicas y firmaría durante un rato. El exazulgrana seguirá en Brasil después de su última etapa en el Vasco da Gama y lo hará de la mano de su amigo Neymar (34), una de las personas que más ha empujado para que el fichaje se haga realidad.
El futuro de Thibaut Courtois en el Real Madrid comienza a tomar forma. Medios de comunicación de Bélgica señalan que próximamente podrían comenzar las negociaciones entre el guardameta y el conjunto blanco para alcanzar un acuerdo que permita prolongar su vínculo por una temporada más.
Jan-Christian Dreesen, CEO del Bayern, fue preguntado el pasado fin de semana por el futuro de Micheal Olise (24 años) y no acabó de ser categórico. "En este negocio, prometer algo es delicado", reconoció en una tertulia de Sport1. ¿Podrán retener al francés de forma permanente? "Volveremos a hablar de ello el próximo verano", dijo.
El futbolista argentino Ángel Di María (38 años) brindó una rueda de prensa para negar los rumores sobre su retirada del profesionalismo, aseguró que está "muy feliz" de su actualidad en el club Rosario Central y que está "disfrutando del fútbol argentino".
De acuerdo con información del diario AS, el Real Madrid ya habría iniciado conversaciones para ampliar el contrato del futbolista turco Arda Güler. Su actual vínculo tiene vigencia hasta 2029, pero la entidad merengue buscaría extenderlo tres años más, por lo que el nuevo acuerdo podría llevar la relación contractual hasta 2032.
Giuseppe Marotta, presidente del Inter de Milán, aseguró en declaraciones a Sky Sport Italia antes del partido de la Champions League contra el Real Madrid en el Bernabéu que Lautaro Martínez no quiso dejar en ningún momento el club italiano a pesar del interés del Barça como alternativa a Julián Álvarez.
Según apunta TEAMtalk, el Arsenal tiene previsto iniciar las negociaciones con el centrocampista Declan Rice para alcanzar nuevos términos en su contrato.
El Club América de México trabaja en una operación que podría convertirse en uno de los grandes bombazos del mercado: el fichaje del experimentado defensor austriaco David Alaba, quien actualmente se encuentra sin equipo después de finalizar su contrato con el Real Madrid el pasado mes de julio.