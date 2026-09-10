Barcelona lo vende, América por un Real Madrid y fichaje bomba de Neymar al Santos

Philippe Coutinho (34 años) está a punto de convertirse en nuevo jugador del Santos, según apuntan los medios brasileños. El acuerdo es total a falta de las pruebas médicas y firmaría durante un rato. El exazulgrana seguirá en Brasil después de su última etapa en el Vasco da Gama y lo hará de la mano de su amigo Neymar (34), una de las personas que más ha empujado para que el fichaje se haga realidad.