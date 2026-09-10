El escándalo del Balón de Oro con Vinicius y Jenni Hermoso de protagonistas: "A él le dijeron..."

En las últimas horas surgió una polémica que envuelve a Vinicius con Jenni Hermoso y el Balón de Oro que perdió el brasileño en 2024. Arden las redes sociales y el Real Madrid.
Con la llegada del Balón de Oro de 2026, la polémica de lo que ocurrió en 2024 en París vuelve a revivir y pone en el foco a Vinicius y Jenni Hermoso.
En 2024, Vinicius era el gran favorito a llevarse el Balón de Oro, pero todo cambió y sorpresivamente lo ganó el español Rodri.
Rafa Hermoso, hermano de Jenni Hermoso, ha desvelado en un comentario publicado en Instagram que Vinicius Jr. había recibido la información de que sería el ganador del prestigioso galardón.
Según el relato del hermano de Jenni Hermoso, el futbolista brasileño llegó incluso a tener preparado un espacio en su casa para colocar el trofeo.
"Mirad, os voy a contar un secreto que no sabe casi nadie, pero yo creo que ya lo puedo contar", empieza diciendo el comentario del hermano de Jenni Hermoso en Instagram.
El hermano de la jugadora explica que Vinicius invitó a su hermana y a otras personas a su casa para cenar y hablar sobre la ceremonia del Balón de Oro.
Fue entonces cuando, según su versión, el brasileño les contó que le habían comunicado que iba a ganar el Balón de Oro: "Nos invitó a su casa para cenar para hablar de algo importante. A él le dijeron que ganaba el Balón de Oro (que ya tenía un sitio en una vitrina para ponerlo)".
La historia tenía además un segundo capítulo. Jenni Hermoso había sido elegida ganadora del Premio Sócrates en aquella edición por su compromiso social.
De acuerdo con el relato de Rafa, ambos habían hablado de intercambiarse los galardones durante la ceremonia.
"A mi hermana le daban un premio por méritos sociales o algo así y quedaron en que mi hermana le entregaba el Balón de Oro y Vinicius el premio a mi hermana", añade Rafa Hermoso.
A pesar del relato contado en un comentario de Instagram que después fue eliminado, la realidad es que Rodri se impuso en la votación y terminó alzando el premio en París. Por su parte, Jenni Hermoso sí recogió el Premio Sócrates, aunque fue Didier Drogba quien le entregó el reconocimiento.
"Y lo que pasó después, ya todos lo sabéis", concluye Rafa Hermoso en su mensaje, que respondía a una seguidora que había comentado una foto de Jenni junto a Vinicius intercambiándose sus camisetas.
Vinícius no acudió finalmente a París junto al resto de la expedición del Real Madrid después de que trascendiera que Rodri sería el ganador. El club blanco decidió no asistir a la gala en señal de protesta.
El mensaje no ha tardado en inundar las redes sociales y viralizarse, sacando a la palestra una gala que trajo mucha polémica y que terminó quebrando las relaciones entre el Real Madrid y los organizadores del Balón de Oro, si bien en los últimos días el conjunto blanco parece haber levantado el veto impuesto al galardón.
La ciudad de Londres acogerá el próximo 26 de septiembre la 70ª edición de este histórico evento. La gala está organizada por la revista France Football en conjunto con la UEFA para premiar a lo más destacado del balompié internacional.
Entre los 30 futbolistas nominados a esta nueva entrega destacan figuras como Ferran Torres, Fabián, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Leo Messi, Vinícius Júnior y el propio Rodri. La lista de candidatos ha vuelto a encender la discusión sobre los favoritos al galardón.