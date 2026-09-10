“Era estudiante de Derecho”: revelan detalles del crimen de Cecilia y Norman en Sulac

Ángela Cecilia Flores Cruz, originaria de Sulaco, Yoro, y Norman Leonanardo Aguilar, originario de Tegucigalpa, fueron identificados como la pareja que fue acribillada en la comunidad de El Carrizal, municipio de Sulaco, Yoro.
La conmoción y el luto se apoderaron nuevamente del departamento de Yoro tras registrarse un hecho violento durante la tarde del miércoles en la comunidad de El Carrizal.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, ambas víctimas se encontraban en el sector cuando fueron atacadas con arma de fuego por sujetos desconocidos.
El portavoz de la Secretaría de Seguridad, Edgardo Barahona, informó que, de manera preliminar, se maneja como hipótesis que las víctimas recibieron una llamada antes de ser asesinadas.
Según esta versión, a la pareja la habrían citado en un lugar determinado y, tras llegar al sitio, dos sujetos desconocidos los habrían atacado con armas de fuego.
El ataque provocó la muerte de Cecilia y Norman, quienes quedaron sin vida en la escena, de acuerdo con la información preliminar conocida sobre el caso.
Durante las diligencias realizadas en el lugar del crimen, las autoridades encontraron una cartulina con el mensaje: “Cártel del Diablo”.
Hasta el momento, no se ha confirmado de manera oficial que el crimen haya sido cometido por integrantes de esta estructura criminal.
El nombre del denominado Cártel del Diablo está relacionado con Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias “El Diablo”, señalado por las autoridades como supuesto cabecilla de esa estructura criminal.
Ferrera Rodas es descrito como un exmilitar hondureño de 33 años. La Policía Nacional de Honduras ofrece una recompensa de 500,000 lempiras por información que permita ubicarlo y capturarlo.
Por otra parte, autoridades administrativas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) confirmaron que Ángela Cecilia Flores Cruz era estudiante de la carrera de Derecho en Ciudad Universitaria, en Tegucigalpa.
Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar el móvil y los responsables.