Le dejaron un rótulo: identifican a hombre hallado muerto en Choloma

Un hombre fue encontrado muerto este jueves a la orilla de un bulevar, a la altura de Quebrada Seca, en la carretera del norte, municipio de Choloma, departamento de Cortés.
El hallazgo fue reportado por personas que transitaban por el sector, quienes alertaron a las autoridades sobre la presencia del cuerpo en las cercanías de la vía.
Según los reportes, la víctima estaba con las manos amarradas y presentaba una herida de bala en la cabeza. Junto al cuerpo también fue dejado un rótulo con un mensaje.
La víctima fue identificada posteriormente como Rigoberto Ardón Dubón, de 44 años de edad, quien, de acuerdo con la información preliminar, era originario del municipio de Dulce Nombre, Copán.
El rótulo encontrado junto al cadáver contenía la leyenda: “Por andar con mujeres casadas”. Las autoridades investigan si el mensaje tendría alguna relación con el móvil del crimen.
Hasta el momento se desconocen las circunstancias en que ocurrió el hecho violento y cómo habría sido trasladada la víctima hasta el lugar donde fue encontrada. Agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la escena y procedieron a acordonar el área para realizar las primeras diligencias investigativas.
Los investigadores trabajan en la recopilación de evidencias y testimonios que permitan establecer qué ocurrió y determinar quiénes estarían detrás de la muerte de Ardón Dubón. Asimismo, las autoridades deberán establecer si el hombre fue privado de su libertad antes de ser asesinado y determinar el momento en que ocurrió el crimen.
Durante el levantamiento no se presentaron familiares de la víctima en la escena, según la información conocida hasta el momento.
Personal de Medicina Forense realizó los procedimientos correspondientes para el levantamiento del cuerpo y su traslado a la morgue de San Pedro Sula, mientras continúan las diligencias para esclarecer el caso.
El crimen permanece bajo investigación de las autoridades, que buscan determinar las circunstancias de la muerte y si existe alguna relación entre el mensaje dejado junto al cuerpo y el asesinato.